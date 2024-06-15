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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Преступные действия продолжаются: детектив БЭБ на суде рассказал, что серый экспорт из "Олимпекса" до сих пор продолжается
14 июня 2024, 12:13  •  119885 просмотра

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Юрист рассказал, что происходит с физическими и юридическими лицами после введения санкций в отношении них

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14 июня 2024, 08:25  •  129006 просмотра

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В Укртрансбезопасности признали неудовлетворительное состояние дороги, по которой "скорая" едва доставила пожилую пациентку в больницу

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В КГГА рассказали о дефиците специалистов в "Киевпастрансе" и метро
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В КГГА рассказали о дефиците специалистов в "Киевпастрансе" и метро

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14 июня 2024, 07:38  •  56544 просмотра

Эксперты КНИИСЭ: покупать битые авто из США на аукционах - это всегда риск

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13 июня 2024, 11:29  •  122331 просмотра

В полиции подтвердили факты браконьерства на территории национального парка "Тузловские лиманы"

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"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна
13 июня 2024, 11:25  •  235159 просмотра

"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна

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Более 800 млрд грн в год недополучает бюджет Украины из-за теневой экономики, в том числе из-за серого экспорта зерна - эксперт
13 июня 2024, 10:25  •  124400 просмотра

Более 800 млрд грн в год недополучает бюджет Украины из-за теневой экономики, в том числе из-за серого экспорта зерна - эксперт

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Президент Грузии отправилась в Швейцарию на Саммит мира: согласовало ли ее визит пророссийское правительство - неизвестно

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Отсутствие рф на Саммите мира - преимущество, а не недостаток: швейцарская пресса о конференции

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В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

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