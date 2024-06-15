Накануне проведения в Париже соревнований по плаванию в рамках Олимпийских игр в воде Сены обнаружен повышенный уровень опасных бактерий. Об этом пишет УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

Результаты тестов свидетельствуют, что в первые восемь дней июня, после длительных ливней, наличие в воде таких бактерий, как кишечная палочка и энтерококки, превышало пределы, которые считаются безопасными для спортсменов (900 колониеобразующих единиц на 100 миллилитров).

Отмечается, что отчет Eau de Paris опубликовали после того, как высокопоставленный руководитель Международного олимпийского комитета заявил, что в этом году соревнования состоятся в водах Сены.

Мы уверены, что этим летом будем плавать в Сене - заявил представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби.

В издании добавляют, что окончательное решение о признании соревнований безопасными для спортсменов должны принимать руководящие органы отдельных видов спорта - Международной федерации плавания и Международного союза триатлона.

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Дополнение

На очистку воды в Сене накануне Олимпийских игр французские власти потратили около 1,4 миллиарда евро.

В мае также был введен в действие объемный резервуар на 50 тысяч кубометров воды, чтобы предотвратить попадание через канализационную систему в Сену излишков дождевой воды с фекальными бактериями.

Справочно

Первым соревнованием в Сене в программе Олимпийских игр значится мужской триатлон, он запланирован на 30 июля. Женский триатлон пройдет на следующий день, а смешанная эстафета - 5 августа. Марафонские заплывы на 10 километров для женщин и мужчин запланированы на 8 и 9 августа соответственно.

Напомним

За 50 дней до начала летних Олимпийских игр 2024 года на Эйфелевой башне в Париже была открыта инсталляция из олимпийских колец.