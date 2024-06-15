Международный олимпийский комитет объявил первые списки допущенных "нейтральных" спортсменов с российскими и белорусскими паспортами. Об этом пишет УНН со ссылкой на МОК.

Детали

Олимпийский комитет удовлетворил 25 лицензий для участия "нейтральных" спортсменов из 42. Так, 17 российских и белорусских спортсменов не смогут принять участия в летней Олимпиаде.

В частности, МОК не допустил ни одного российского и белорусского атлета по тхэквондо.

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Комитет огласил списки допущенных спортсменов по таким видам спорта:

велоспорт;

прыжки на батуте;

тяжелая атлетика;

борьба и тхэквондо.

Следует заметить, что в шоссейном велоспорте и прыжках на батуте МОК подтвердил все лицензии.

Напомним

В Министерстве молодежи и спорта заявили, что Украина требует отстранить российских и белорусских спортсменов от Олимпийских игр-2024 в Париже.