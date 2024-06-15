Киев • УНН
Международный олимпийский комитет объявил первые списки допущенных "нейтральных" спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, утвердив 25 из 42 лицензий на участие в летних Олимпийских играх 2024 года.
Международный олимпийский комитет объявил первые списки допущенных "нейтральных" спортсменов с российскими и белорусскими паспортами. Об этом пишет УНН со ссылкой на МОК.
Детали
Олимпийский комитет удовлетворил 25 лицензий для участия "нейтральных" спортсменов из 42. Так, 17 российских и белорусских спортсменов не смогут принять участия в летней Олимпиаде.
В частности, МОК не допустил ни одного российского и белорусского атлета по тхэквондо.
российские пропагандисты атакуют: кампания дезинформации по Олимпиаде-2024 в Париже4 июня 2024, 01:26 • 32191 просмотр
Комитет огласил списки допущенных спортсменов по таким видам спорта:
Следует заметить, что в шоссейном велоспорте и прыжках на батуте МОК подтвердил все лицензии.
Напомним
В Министерстве молодежи и спорта заявили, что Украина требует отстранить российских и белорусских спортсменов от Олимпийских игр-2024 в Париже.