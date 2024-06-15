Олімпіада-2024: МОК допустив до змагань 25 "нейтральних" спортсменів з росії та білорусі
Київ • УНН
Міжнародний олімпійський комітет оголосив перші списки допущених "нейтральних" спортсменів з російськими та білоруськими паспортами, затвердивши 25 з 42 ліцензій на участь у літніх Олімпійських іграх 2024 року.
Міжнародний олімпійський комітет оголосив перші списки допущених "нейтральних" спортсменів з російськими та білоруськими паспортами. Про це пише УНН з посиланням на МОК.
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Олімпійський комітет задовольнив 25 ліцензій для участі "нейтральних" спортсменів із 42. Так, 17 російських та білоруських спортсменів не зможуть узяти участі в літній Олімпіаді.
Зокрема, МОК не допустив жодного російського та білоруського атлета з тхеквондо.
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Комітет оголосив списки допущених спортсменів з таких видів спорту:
- велоспорт;
- стрибки на батуті;
- важка атлетика;
- боротьба і тхеквондо.
Слід зауважити, що в шосейному велоспорті та стрибках на батуті МОК підтвердив усі ліцензії.
Нагадаємо
У Міністерстві молоді та спорту заявили, що Україна вимагає відсторонити російських та білоруських спортсменів від Олімпійських ігор-2024 у Парижі.