російські пропагандисти атакують: Кампанія дезінформації щодо Олімпіади-2024 у Парижі
Київ • УНН
російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанію, щоб дискредитувати Олімпійські ігри 2024 року в Парижі. Фальшиві відеоролики і фейкові новини покликані посіяти паніку серед учасників і гостей Ігор, нагнітаючи тривогу у зв'язку з можливими терактами.
рф розгорнула кампанію з дискредитації Олімпіади-2024. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.
Деталі
російські пропагандисти розпочали активну кампанію з дезінформації, спрямовану на дискредитацію Літніх Олімпійських ігор 2024, які відбудуться у Парижі.
Причиною цієї кампанії є рішення Міжнародного олімпійського комітету заборонити спортсменам з рф брати участь у грі під національним прапором через порушення антидопінгових правил. Кампанія, яку Майкрософт назвав Storm-1679, включає розповсюдження фальшивих новин, створення документальних фільмів та імітацію спецслужб для виклику тривоги серед громадськості.
За останні місяці ці російські пропагандисти активно заповнюють соціальні мережі короткими відео, які висловлюють обурення щодо рішення щодо Олімпіади, а також закликають до уникнення участі у ній через можливість терористичних загроз. Хоча кампанія фокусується на Олімпіаді, вона також може мати вплив на політичні події в Європі та США, викликаючи загрозу для демократичних процесів і безпеки. Чиновники в обох країнах відстежують цю кампанію, визнаючи її потенційну загрозу для національної безпеки та стабільності.
Олімпіада-2024: Франція готується до безпрецедентного виклику у сфері кібербезпеки06.05.24, 16:41 • 16187 переглядiв