рф развернула кампанию по дискредитации Олимпиады-2024. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Детали

российские пропагандисты начали активную кампанию по дезинформации, направленную на дискредитацию летних Олимпийских игр 2024, которые состоятся в Париже.

Причиной этой компании является решение Международного олимпийского комитета запретить спортсменам из рф участвовать в игре под национальным флагом из-за нарушения антидопинговых правил. Кампания, которую Microsoft назвала Storm-1679, включает в себя распространение фальшивых новостей, создание документальных фильмов и имитацию спецслужб для вызова тревоги среди общественности.

За последние месяцы и российские пропагандисты активно заполняют социальные сети короткими видео, которые выражают возмущение относительно решения по Олимпиаде, а также призывают к избежанию участия в ней из-за возможности террористических угроз. Хотя кампания фокусируется на Олимпийских играх, она также может иметь влияние на политические события в Европе и США, вызывая угрозу для демократических процессов и безопасности. Чиновники в обеих странах отслеживают эту кампанию, признавая ее потенциальную угрозу национальной безопасности и стабильности.

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