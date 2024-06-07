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На Ейфелевій вежі встановили інсталяцію з олімпійських кілець

На Ейфелевій вежі встановили інсталяцію з олімпійських кілець

Київ • УНН

 • 18061 перегляди

За 50 днів до початку літніх Олімпійських ігор 2024 року на Ейфелевій вежі в Парижі була відкрита інсталяція з олімпійських кілець.

У ніч на п'ятницю в Парижі встановили 30-тонну інсталяцію з п'яти олімпійських кілець між першим і другим поверхами Ейфелевої вежі. Про це пише УНН з посиланням на Euronews.

Деталі 

Організатори Паризьких Олімпійських ігор показали п'ять олімпійських кілець на Ейфелевій вежі всього за 50 днів до початку цьогорічних літніх Ігор у столиці Франції.

П'ять переплетених кілець – синє, жовте, чорне, зелене і червоне, що символізують 5 континентів-учасниць – розмістили між першим і другим поверхами вежі.

Кожне кільце має 9 метрів в діаметрів, всі вони виготовлені з французької сталі і встановлені на південній стороні вежі. Щовечора інсталяція буде підсвічуватись  до кінця Паралімпійських ігор, які стартують наприкінці серпня.

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Нагадаємо

Станом на сьогодні українські спортсмени вже отримали 78 ліцензій на участь в Олімпійських іграх у Франції, тож щонайменше 99 спортсменів представлятимуть країну на змаганнях.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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