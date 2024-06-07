На Эйфелевой башне установили инсталляцию из олимпийских колец

В ночь на пятницу в Париже установили 30-тонную инсталляцию из пяти олимпийских колец между первым и вторым этажами Эйфелевой башни. Об этом пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Организаторы парижских Олимпийских игр показали пять олимпийских колец на Эйфелевой башне всего за 50 дней до начала Летних игр этого года в столице Франции.

Пять переплетенных колец – 0]-синее, желтое, черное, зеленое и красное, символизирующие 5 континентов – участниц-разместили между первым и вторым этажами башни.

Каждая деревушка имеет 9 метров в диаметров, все они изготовлены из французской стали и установлены на южной стороне башни. Каждую ночь инсталляция будет подсвечиваться до конца Паралимпийских игр, которые стартуют в конце августа.

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Напомним

По состоянию на сегодня украинские спортсмены уже получили 78 лицензий на участие в Олимпийских играх во Франции, поэтому по меньшей мере 99 спортсменов будут представлять страну на соревнованиях.