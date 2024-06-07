На Эйфелевой башне установили инсталляцию из олимпийских колец

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
  •  8008 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
  •  38377 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
  •  55954 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
  •  70684 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
  •  62962 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
  •  69545 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
  •  113691 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
  •  111250 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
  •  113652 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Эксклюзив
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
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У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

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Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

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Украина и НАТО работают над новым инновационным соглашением

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На Сумщине эвакуируют людей еще 8 населенных пунктов из 10-километровой зоны

На Сумщине эвакуируют людей еще 8 населенных пунктов из 10-километровой зоны

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В Госпогранслужбе напомнили условия для получения разрешения на пребывание в пограничных полосах

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Байден не поддержал предложение Макрона направить западные войска в Украину для учений - СМИ

Байден не поддержал предложение Макрона направить западные войска в Украину для учений - СМИ

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Зарабатывала 100 тыс. долларов в месяц на уклонянтах: в Киеве задержан экс-нардеп

Зарабатывала 100 тыс. долларов в месяц на уклонянтах: в Киеве задержан экс-нардеп

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Диалог и работа по встрече Орбана и Зеленского продолжается - Стефанишина

Диалог и работа по встрече Орбана и Зеленского продолжается - Стефанишина

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Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
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Публикации

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Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

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На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать

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На Эйфелевой башне установили инсталляцию из олимпийских колец

За 50 дней до начала летних Олимпийских игр 2024 года на Эйфелевой башне в Париже была открыта инсталляция из олимпийских колец.

Новости Мира •   •  6546 просмотра
На Эйфелевой башне установили инсталляцию из олимпийских колец

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Что известно о компании "Олсидз Блэк Си", которая попала в скандал из-за того, что пыталась самовольно использовать дорогу, которая находится на балансе "ОПЗ".

Экономика •   •  35182 просмотра
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Украина и НАТО работают над новым инновационным соглашением

НАТО и Украина углубляют свое инновационное сотрудничество, работая над новым инновационным соглашением в совете Украина-НАТО после успешного форума оборонных новаторов Украина-НАТО.

политика •   •  8861 просмотра
Украина и НАТО работают над новым инновационным соглашением

На Сумщине эвакуируют людей еще 8 населенных пунктов из 10-километровой зоны

В Сумской области 3 человека погибли и 3 получили ранения из-за 160 вражеских обстрелов в течение недели. На региональном совещании по обороне было предложено эвакуировать еще 8 населенных пунктов из 10-километровой зоны.

Общество •   •  9996 просмотра
На Сумщине эвакуируют людей еще 8 населенных пунктов из 10-километровой зоны

В Госпогранслужбе напомнили условия для получения разрешения на пребывание в пограничных полосах

Государственная пограничная служба напомнила условия получения разрешения на пребывание в приграничных зонах, который предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней.

Общество •   •  8338 просмотра
В Госпогранслужбе напомнили условия для получения разрешения на пребывание в пограничных полосах

Байден не поддержал предложение Макрона направить западные войска в Украину для учений - СМИ

Макрон предложил направить западные войска в Украину для обучения военнослужащих, но Байден выразил обеспокоенность по поводу возможной эскалации и отклонил это предложение.

Война •   •  11386 просмотра
Байден не поддержал предложение Макрона направить западные войска в Украину для учений - СМИ

Зарабатывала 100 тыс. долларов в месяц на уклонянтах: в Киеве задержан экс-нардеп

Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации с участием бывшего народного депутата, которая организовала массовое изготовление и продажу фиктивных документов об инвалидности для потенциальных призывников, зарабатывая почти 100 000 долларов в месяц.

Криминал и ЧП •   •  9394 просмотра
Зарабатывала 100 тыс. долларов в месяц на уклонянтах: в Киеве задержан экс-нардеп

Диалог и работа по встрече Орбана и Зеленского продолжается - Стефанишина

Украина и Венгрия ведут политический диалог, чтобы подготовиться к встрече премьер-министра Виктора Орбана и президента Владимира Зеленского.

политика •   •  10215 просмотра
Диалог и работа по встрече Орбана и Зеленского продолжается - Стефанишина

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Дело НАБУ против экс-министра Николая Сольского могло стать дополнительным аргументом для поляков восстановить блокаду границ с Украиной.

Экономика •   •  37100 просмотра
Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Акции Nvidia могут подняться еще на 24% - BofA

По данным Bank of America, акции Nvidia могут вырасти еще на 24%, поскольку производитель чипов готов доминировать на компьютерном рынке в ближайшие годы из-за продолжающегося цикла обновления ИТ-инфраструктуры и бума искусственного интеллекта.

Экономика •   •  10153 просмотра
Акции Nvidia могут подняться еще на 24% - BofA