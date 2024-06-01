Из-за Олимпиады в Париже на три месяца перекроют одну из центральных площадей города

В субботу, 1 июня, Площадь Согласия в Париже полностью перекрыли на все лето в связи с финальным этапом подготовки к Олимпийским играм.Об этом пишет со ссылкой на BFMTV.

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Площадь Согласия, одно из известных мест по цене в центре Парижа, будет полностью закрыта для любого движения и пешеходов, поскольку начинается финальный этап подготовки к Олимпийским играм.

Отмечается, что этом месте уже строят инфраструктуру для соревнований по ряду дисциплин, а впоследствии здесь будет проходить также церемония открытия Паралимпийских игр.

Городские власти 8-го округа Парижа предупредили, что площадь закрыта до осени. Так, частичное открытие состоится 7 сентября, но полностью площадь откроются лишь с 25 сентября.

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Между тем издание отмечает, что перекрытие площади стало неожиданностью для многих городах.

Многие прохожие на месте сетуют, что не видели никаких предупреждений об этом и что в целом передвигаться в центре стало трудно, поскольку "все перегорожено" и трудно понять, какие маршруты доступны для передвижения, а какие нет.

Напомним

Во Франции правоохранители задержали 18-летнего парня, который, вероятно готовил теракт во время футбольного турнира в рамках Олимпиады.