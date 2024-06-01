Через Олімпіаду в Парижі на три місяці перекриють одну з центральних площ міста
Київ • УНН
Площа Згоди в Парижі буде повністю закрита для руху транспорту і пішоходів до 25 вересня, оскільки там проходять останні приготування до створення інфраструктури Олімпійських ігор 2024 року і проведення церемоній.
У суботу, 1 червня, Площу Згоди у Парижі повністю перекрили на все літо у зв’язку з фінальним етапом підготовки до Олімпійських ігор. Про це пише УНН з посиланням на BFMTV.
Деталі
Площа Згоди, одне з відомих місць над Сеною у центрі Парижа, буде повністю закритою для будь-якого руху та пішоходів, оскільки починається фінальний етап підготовки до Олімпійських ігор.
Зазначається, що цьому місці вже будують інфраструктуру для змагань з низки дисциплін, а згодом тут проходитиме також церемонія відкриття Паралімпійських ігор.
Міська влада 8-го округу Парижа попередила, що площа закрита до осені. Так, часткове відкриття відбудеться 7 вересня, але повністю площу відкриються лише з 25 вересня.
Франція готує безпрецедентні заходи безпеки на церемонії відкриття Олімпіади в Парижі07.03.24, 11:49 • 23819 переглядiв
Доповнення
Тим часом видання зазначає, що перекриття площі стало несподіванкою для багатьох містян.
Багато перехожих на місці нарікають, що не бачили ніяких попереджень про це та що загалом пересуватися у центрі стало важко, оскільки "все перегороджене" і важко зрозуміти, які маршрути доступні для пересування, а які ні.
Нагадаємо
У Франції правоохоронці затримали 18-річного хлопця, який, ймовірно готував теракт під час футбольного турніру в рамках Олімпіади.