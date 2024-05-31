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У Франції затримали 18-річного хлопця, який планував теракт на Олімпіаді - ЗМІ

У Франції затримали 18-річного хлопця, який планував теракт на Олімпіаді - ЗМІ

Київ • УНН

 • 27474 перегляди

За даними BFMTV французькі правоохоронці затримали 18 річного хлопця з Чечні, який міг планувати теракт у місті Сент-Етьєн під час проведення Олімпіади.

У Франції правоохоронці затримали 18-річного хлопця, який, ймовірно готував теракт під час футбольного турніру в рамках Олімпіади. Про це з посиланням на власні джерела пише BFMTV, передає УНН.

Деталі 

У виданні зауважили, що хлопця затримали в нього вдома, ще 22 травня. Підозрюваний 18-річний чеченець, який приїхав до Франції разом із батьками у 2023 році.

Його підозрюють у плануванні теракту в французькому місті Сент-Етьєн під час проведення Олімпіади.

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Попереднього, він готував теракт на футбольному стадіоні "Жоффруа Гішар", його ціллю мали стати футбольні глядачі та співробітники поліції. Як повідомили джерела BFMTV, у ході обшуку у нього на комп'ютері виявили фото стадіону у Сент-Етьєні, а на телефоні були відео із цим же стадіоном.

Зазначається, що затриманий заперечує свою вину. 

Доповнення 

Джерела BFMTV повідомляють, що хлопець активно спілкувався з учасниками ІДІЛу. А втім, як пише видання, хлопець запевняє, що не хотів здійснювати теракт, а всі розмови були лише для того, щоб похизуватися. 

Нагадаємо

Декілька іноземних держав, зокрема Польща, надішлють своїх солдатів для посилення безпеки Олімпійських ігор у Парижі влітку 2024 року.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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