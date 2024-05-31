У Франції затримали 18-річного хлопця, який планував теракт на Олімпіаді - ЗМІ
Київ • УНН
За даними BFMTV французькі правоохоронці затримали 18 річного хлопця з Чечні, який міг планувати теракт у місті Сент-Етьєн під час проведення Олімпіади.
У Франції правоохоронці затримали 18-річного хлопця, який, ймовірно готував теракт під час футбольного турніру в рамках Олімпіади. Про це з посиланням на власні джерела пише BFMTV, передає УНН.
Деталі
У виданні зауважили, що хлопця затримали в нього вдома, ще 22 травня. Підозрюваний 18-річний чеченець, який приїхав до Франції разом із батьками у 2023 році.
Його підозрюють у плануванні теракту в французькому місті Сент-Етьєн під час проведення Олімпіади.
Франція готує безпрецедентні заходи безпеки на церемонії відкриття Олімпіади в Парижі07.03.24, 11:49 • 23819 переглядiв
Попереднього, він готував теракт на футбольному стадіоні "Жоффруа Гішар", його ціллю мали стати футбольні глядачі та співробітники поліції. Як повідомили джерела BFMTV, у ході обшуку у нього на комп'ютері виявили фото стадіону у Сент-Етьєні, а на телефоні були відео із цим же стадіоном.
Зазначається, що затриманий заперечує свою вину.
Доповнення
Джерела BFMTV повідомляють, що хлопець активно спілкувався з учасниками ІДІЛу. А втім, як пише видання, хлопець запевняє, що не хотів здійснювати теракт, а всі розмови були лише для того, щоб похизуватися.
Нагадаємо
Декілька іноземних держав, зокрема Польща, надішлють своїх солдатів для посилення безпеки Олімпійських ігор у Парижі влітку 2024 року.