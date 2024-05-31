Во Франции задержали 18-летнего парня, который планировал теракт на Олимпиаде-СМИ
Киев • УНН
По данным BFMTV французские правоохранители задержали 18 летнего парня из Чечни, который мог планировать теракт в городе Сент-Этьен во время проведения Олимпиады.
Во Франции правоохранители задержали 18-летнего парня, который, вероятно готовил теракт во время футбольного турнира в рамках Олимпиады. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет BFMTV, передает УНН.
Детали
В издании отметили, что парня задержали у него дома, еще 22 мая. Подозреваемый 18-летний чеченец, приехавший во Францию вместе с родителями в 2023 году.
Его подозревают в планировании теракта во французском городе Сент-Этьен во время проведения Олимпиады.
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Предыдущего, он готовил теракты на футбольном стадионе "Жоффруа Гишар", его целью должны были стать футбольные зрители и сотрудники полиции. Как сообщили источники BFMTV, в ходе обыска у него на компьютере обнаружили фото стадиона в Сент-Этьене, а на телефоне были видео с этим же стадионом.
Отмечается, что задержанный отрицает свою вину.
Дополнение
Источники BFMTV сообщают, что парень активно общался с участниками отдела. А впрочем, как пишет издание, парень уверяет, что не хотел совершать теракт, а все разговоры были лишь для того, чтобы похвастаться.
Напомним
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