Во вторник, 25 июня, в Киеве состоялась презентация новой коллекции олимпийской формы национальной сборной команды Украины. В этом году образ создала польская компания " 4f " - новый спонсор НОК Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В НОК подчеркнули, что слоганом Украины на Олимпийских играх-2024 является "the Will to Win". На этот раз для Украины Олимпиада — это в первую очередь большой экран к миру. Это-возможность напомнить всему миру, что Украина есть, борется и способна побеждать.

Закодированное слово "Победа" скрыто и в орнаментах и деталях новой формы, напоминая спортсменам и болельщикам о том, что каждая игра, каждый поединок, каждое выступление – это шаг к Великой Победе. Особенностью дизайна новой коллекции олимпийской формы являются и элементы вышивки, добавляющие аутентичности и национального колорита - рассказывают в Национальном олимпийском комитете.

Традиционные украинские орнаменты переплелись с современными тенденциями, образуя гармоничный и стильный образ. Кроме того, на форме присутствуют изображения колосков, которые ассоциируются у каждого украинца с жизнью, достатком и плодородием родной земли.

Как пояснили в комитете, украинские спортсмены будут в такой экипировке от 4f во время всех официальных церемоний и мероприятий, в частности – на параде атлетов по случаю открытия и закрытия Олимпийских игр, церемонии вручения медалей и вне соревновательных арен.

В этот день форму примерили и продемонстрировали украинские спортсмены, которые будут представлять Украину на Играх XXXIII Олимпиады: Людмила Лузан (Гребля на каноэ), Дарья Билодид (дзюдо), Игорь Трунов, Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Иван Семыкин (Гребля на байдарках), Алексей Середа (прыжки в воду), сестры Марина и Владислава Алексииви (артистическое плавание).

Региональный менеджер компании " 4f " Иван Сапа подчеркнул, что для его бренда большая честь поддерживать украинских спортсменов на их пути и впервые выступать спонсором Национального олимпийского комитета Украины.

Наши дизайнеры вдохновенно работали над тем, чтобы создать форму, которая бы не только отвечала всем современным требованиям, но и отражала национальные символы и дух украинского народа - заметил Сапа.

Все почетные гости в своих речах отметили важность участия наших атлетов на Олимпийских играх-2024 и пожелали им успешных стартов и побед.

В мае глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей бедный и президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт официально подтвердили, что Украина будет участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года, которые состоятся в Париже