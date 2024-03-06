білоруську спортсменку, яка підтримує росію у війні, допустили до чемпіонату світу в Катарі - НОК висловив протест
Київ • УНН
білоруську плавчиню анастасію шкурдай, яка підтримує війну росії проти України, допустили до чемпіонату світу з водних видів спорту в Катарі, що є порушенням рекомендацій про нейтралітет спортсменів.
Міжнародна федерація з водних видів спорту порушила рекомендації Міжнародного олімпійського комітету про нейтралітет спортсменів, допустивши білоруську плавчиню анастасію шкурдай, яка підтримує війну росії проти України та бере участь у пропагандистських заходах, до чемпіонату світу з водних видів спорту в Катарі. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України, передає УНН.
Деталі
Українська сторона звернулася до МОК та Міжнародної федерації з проханням відреагувати на інформацію щодо її ставлення до війни та не допустити її до Олімпійських ігор-2024.
Також президент НОК Вадим Гутцайт, виконувач обовʼязків очільника Мінспорту Матвій Бідний та президент Федерації плавання України Андрій Власков у зверненні вказали на порушення рекомендацій про нейтралітет спортсменів на міжнародних змаганнях.
Незмінною залишається й позиція України, що на тлі триваючої безпрецедентної жорстокої військової агресії російської федерації, яку підтримує республіка білорусь, проти України, представники країн-агресорів не повинні бути присутні на міжнародних спортивних аренах у будь-якому статусі
Німеччина підтримує відсторонення російських та білоруських атлетів від Олімпіади27.01.24, 12:13 • 103253 перегляди