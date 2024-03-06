белорусскую спортсменку, которая поддерживает россию в войне, допустили к чемпионату мира в Катаре - НОК выразил протест
белорусскую пловчиху Анастасию Шкурдай, которая поддерживает войну россии против Украины, допустили к чемпионату мира по водным видам спорта в Катаре, что является нарушением рекомендаций о нейтралитете спортсменов.
Те, кто очень "устают", пусть помолятся за то, что в их государствах нет войны - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех не уставать поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии и вторжения, заявив, что если Украина не выстоит, война может распространиться дальше в Европу.
Днепропетровщина: в Никополе из-за атаки россиян вспыхнул ТЦ и жилой дом, есть пострадавшая
Большой торговый центр в Никополе загорелся после вражеского обстрела, охватив 4 000 квадратных метров, но обошлось без жертв.
Мы понемногу усиливаемся ПВО, но медленнее чем хотелось бы - Зеленский
Зеленский заявил, что, хотя Украина постепенно укрепляет свою противовоздушную оборону, она делает это медленнее, чем хотелось бы, и надеется получить больше систем от партнеров.
Генеральный директор МАГАТЭ встретился с Путиным для обсуждения ситуации на ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси встретился с президентом рф владимиром путиным в сочи, чтобы обсудить ситуацию на оккупированной россией Запорожской атомной электростанции и другие глобальные вызовы в сфере нераспространения.
На Лиманском направлении ВСУ сожгли седьмую РЛС "ЗООПАРК-1" оккупантов: видео
Украинские спецназовцы обнаружили и предоставили артиллерийским подразделениям целеуказания для уничтожения российской радиолокационной станции "ЗООПАРК-1" и экипажа на Лиманском направлении.
Масштабный пожар на Николаевщине: из-за поджога камыша выгорело 5 га
Масштабный пожар сжег 5 гектаров камыша в Константиновской громаде Николаевской области после того, как кто-то намеренно поджег камыш.
"ПВО - безусловный приоритет": Зеленский обсудил усиление обороны Украины с премьером Греции
Президент Зеленский встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Одессе, чтобы обсудить укрепление потенциала противовоздушной обороны Украины, поскольку противовоздушная оборона является абсолютным приоритетом для Киева.
Армения требует от рф вывести пограничников из аэропорта Еревана
Армения заявила, что ее пограничные войска должны в полном объеме нести службу в международном аэропорту "Звартноц" в Ереване, о чем она проинформировала российскую сторону.
Греция посетит глобальный саммит мира в Швейцарии
Премьер-министр Греции Мицотакис выразил поддержку мирной формуле Украины из 10 пунктов и заявил, что Греция примет участие в предстоящем глобальном мирном саммите в Швейцарии, чтобы поддержать мир в Украине и Европе.