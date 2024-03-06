белорусскую спортсменку, которая поддерживает россию в войне, допустили к чемпионату мира в Катаре - НОК выразил протест

Международная федерация по водным видам спорта нарушила рекомендации Международного олимпийского комитета о нейтралитете спортсменов, допустив белорусскую пловчиху анастасию шкурдай, которая поддерживает войну россии против Украины и участвует в пропагандистских мероприятиях, к чемпионату мира по водным видам спорта в Катаре. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины, передает УНН.

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Украинская сторона обратилась к МОК и Международной федерации с просьбой отреагировать на информацию относительно ее отношения к войне и не допустить ее к Олимпийским играм-2024.

Также президент НОК Вадим Гутцайт, исполняющий обязанности главы Минспорта Матвей Бедный и президент Федерации плавания Украины Андрей Власков в обращении указали на нарушение рекомендаций о нейтралитете спортсменов на международных соревнованиях.

Неизменной остается и позиция Украины, что на фоне продолжающейся беспрецедентной жестокой военной агрессии российской федерации, которую поддерживает республика беларусь, против Украины, представители стран-агрессоров не должны присутствовать на международных спортивных аренах в любом статусе - говорится в заявлении НОК.

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