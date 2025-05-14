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“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

Киев • УНН

 • 13274 просмотра

Международные эксперты отмечают уменьшение нелегальных поставок электроники благодаря прозрачности цепей и цифровому контролю. В Украине важна роль правоохранительных органов.

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

В 2025 году глобальный серый рынок электроники продолжает оставаться значимым фактором в мировой торговле, хотя наблюдаются признаки его постепенного сокращения. Международные эксперты отмечают, что растущая прозрачность цепей поставок, цифровые инструменты контроля и усилия производителей способствуют уменьшению объемов нелегальных поставок, пишет УНН.

Детали

Согласно исследованиям американской консалтинговой компании "Oliver Wyman", за последние шесть лет объемы серого рынка потребительских товаров выросли более чем на 60%. Крайние масштабные исследования за 2021 год показали, что 13% мировых продаж потребительских товаров приходилось на продукцию, проданную на рынках, для которых она не была предназначена производителем. Это приводит к снижению прибыльности компаний и эрозии цен на официальных рынках.

"Только 15-36% опрошенных генеральных директоров компаний в сфере потребительских товаров (CPG) заявляют, что хорошо подготовлены к борьбе с серым рынком, тогда как все остальные – либо только начали этот путь, либо еще вообще не начали. Некоторые из них до сих пор не измеряют финансовые потери, которые он влечет за собой, поэтому не уверены в необходимости с ним бороться. (…) Несмотря на это, указанные шаги (по противодействию "серому" рынку – ред.) имеют потенциал принести ощутимые результаты – как для краткосрочной прибыльности, так и для долгосрочной ценности бренда", – говорится в заключении американского исследования.  

Международные эксперты прогнозируют, что в 2025 году серый рынок может начать сокращаться. В частности, руководитель канадской компании "Rivalry" Стивен Сальц отмечает, что усиление контроля за цепями поставок и внедрение новых технологий будут способствовать уменьшению объемов нелегальных поставок.

Выгодная покупка или ловушка? Подводные камни "серого" рынка техники в Украине08.05.25, 14:49 • 197793 просмотра

В Украине ситуация с "серым" рынком также требует особого внимания. Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак подчеркивает, что нелегальные схемы не могли бы работать без привлечения  со стороны контролирующих органов.

"Конечно, мы понимаем, что это невозможно было бы без соответствующего канала со стороны таможенной службы Украины, пограничной службы Украины. Это невозможно реализовать без прямого участия соответствующих органов Украины, отвечающих за пересечение границы", – сказал Новак.

Эксперт считает, что для большинства покупателей главным критерием является стоимость товаров, а эффективная борьба с масштабами "серого" импорта зависит исключительно от деятельности правоохранительных органов и соответствующих служб. Он считает, что именно эти структуры должны выявлять и пресекать теневые схемы, связанные с нелегальным ввозом товаров. Эксперт также отметил, что проблема контрабанды касается очень разных групп товаров.

"Речь идет не только о рынке электроники или автомобилей, так же, проблемными являются и табак, и алкогольная продукция. Любая контрабанда – это вопрос только правоохранительных органов и добросовестности их работы", – подытожил эксперт.

Таким образом, ситуация на рынке электроники демонстрирует сложную, но в то же время перспективную динамику. Несмотря на то, что серый сегмент продолжает функционировать, международная практика свидетельствует: по мере повышения стандартов прозрачности, цифровизации цепей поставок и роста требований к брендам – модели теневого оборота становятся все менее жизнеспособными. Это постепенное смещение акцентов формирует новую культуру потребления – с приоритетом на официальность, сервис и безопасность. В этом контексте Украина также имеет окно возможностей. Постепенная синхронизация с европейскими подходами создает условия для системного уменьшения доли нелегального импорта. Хотя вызовы остаются, общее направление изменений позволяет с осторожным оптимизмом ожидать постепенного вытеснения "серых" схем более ответственными и прозрачными формами экономического взаимодействия.

Напомним

Ранее УНН рассказывал, что небольшие сети случайно обнародовали подробное описание собственных схем серого экспорта техники бренда Apple и ее аналогов. 

Схемы охватывают и "дыры" на таможне, и лазейки в законодательстве, которые позволяют наживаться на потребителях и уклоняться от уплаты налогов на миллиарды гривен. 

Схема поставки техники Apple в обход закона выглядит следующим образом: товар закупается через посредников в странах Юго-Восточной Азии, где, кроме того, расположены производственные мощности Apple. Это преимущественно несертифицированная техника − новинки, только что выпущенные на рынок, или же восстановленные устройства, которые уже были в использовании.

В Украину эту технику доставляют микроавтобусами по поддельным таможенным декларациям. В документах указывают, что везут дешевые аксессуары, тогда как на самом деле перевозят дорогие смартфоны, ноутбуки и другую электронику. Вероятно, схема работает при поддержке отдельных представителей таможенных органов, которые обеспечивают так называемый "зеленый коридор", ведь изъятия подобных партий в публичном пространстве случаются крайне редко.

Уже в Украине технику реализуют через сеть магазинов, формально поделенную на многочисленные ФЛП. Это позволяет снизить налоговую нагрузку и минимизировать юридическую ответственность в случае претензий со стороны контролирующих органов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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