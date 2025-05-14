“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

У 2025 році глобальний сірий ринок електроніки продовжує залишатися значущим фактором у світовій торгівлі, хоча спостерігаються ознаки його поступового скорочення. Міжнародні експерти відзначають, що зростаюча прозорість ланцюгів постачання, цифрові інструменти контролю та зусилля виробників сприяють зменшенню обсягів нелегальних поставок, пише УНН.

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Згідно з дослідженням американської консалтингової компанії "Oliver Wyman", за останні шість років обсяги сірого ринку споживчих товарів зросли більш ніж на 60%. Крайні масштабні дослідження за 2021 рік засвідчили, що 13% світових продажів споживчих товарів припадало на продукцію, продану на ринках, для яких вона не була призначена виробником. Це призводить до зниження прибутковості компаній та ерозії цін на офіційних ринках.

"Лише 15-36% опитаних генеральних директорів компаній у сфері споживчих товарів (CPG) заявляють, що добре підготовлені до боротьби із сірим ринком, тоді як усі інші – або лише розпочали цей шлях, або ще взагалі не почали. Деякі з них досі не вимірюють фінансових втрат, які він спричиняє, тож не переконані у необхідності з ним боротися. (…) Попри це, зазначені кроки (щодо протидії "сірому" ринку – ред.) мають потенціал принести відчутні результати – як для короткострокової прибутковості, так і для довгострокової цінності бренду", – йдеться у висновку американського дослідження.

Міжнародні експерти прогнозують, що у 2025 році сірий ринок може почати скорочуватися. Зокрема, керівник канадської компанії "Rivalry" Стівен Сальц зазначає, що посилення контролю за ланцюгами постачання та впровадження нових технологій сприятимуть зменшенню обсягів нелегальних поставок.

Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні

В Україні ситуація із "сірим" ринком також потребує особливої уваги. Голова Комітету економістів України Андрій Новак наголошує, що нелегальні схеми не могли б працювати без залученості з боку контролюючих органів.

"Звичайно, що ми розуміємо, що це неможливо було б без відповідного каналу зі сторони митної служби України, прикордонної служби України. Це неможливо реалізувати без прямої участі відповідних органів України, які відповідають за перетин кордону", – сказав Новак.

Експерт вважає, що для більшості покупців головним критерієм є вартість товарів, а ефективна боротьба з масштабами "сірого" імпорту залежить винятково від діяльності правоохоронних органів та відповідних служб. Він вважає, що саме ці структури мають виявляти та припиняти тіньові схеми, пов’язані з нелегальним ввезенням товарів. Експерт також наголосив, що проблема контрабанди стосується дуже різних груп товарів.

"Йдеться не тільки про ринок електроніки чи автомобілів, так само, проблемними є і тютюн, і алкогольна продукція. Будь-яка контрабанда – це питання лише правоохоронних органів і сумлінності їх роботи", – підсумував експерт.

Таким чином, ситуація на ринку електроніки демонструє складну, але водночас перспективну динаміку. Попри те, що сірий сегмент продовжує функціонувати, міжнародна практика свідчить: у міру підвищення стандартів прозорості, цифровізації ланцюгів постачання та зростання вимог до брендів – моделі тіньового обігу стають дедалі менш життєздатними. Це поступове зміщення акцентів формує нову культуру споживання – із пріоритетом на офіційність, сервіс і безпечність. У цьому контексті Україна також має вікно можливостей. Поступова синхронізація з європейськими підходами створює умови для системного зменшення частки нелегального імпорту. Хоча виклики залишаються, загальний напрям змін дозволяє з обережним оптимізмом очікувати поступового витіснення "сірих" схем більш відповідальними та прозорими формами економічної взаємодії.

Нагадаємо

Раніше УНН розповідав, що невеликі мережі випадково оприлюднили детальний опис власних схем сірого експорту техніки бренду Apple та її аналогів.

Схеми охоплюють і "дірки" на митниці, і лазівки в законодавстві, які дозволяють наживатися на споживачах та ухилятися від сплати податків на мільярди гривень.

Схема постачання техніки Apple в обхід закону виглядає наступним чином: товар закуповується через посередників у країнах Південно-Східної Азії, де, крім того, розташовані виробничі потужності Apple. Це переважно несертифікована техніка − новинки, щойно випущені на ринок, або ж відновлені пристрої, які вже були у використанні.

В Україну цю техніку доставляють мікроавтобусами за підробленими митними деклараціями. У документах зазначають, що везуть дешеві аксесуари, тоді як насправді перевозять дорогі смартфони, ноутбуки та іншу електроніку. Імовірно, схема працює за підтримки окремих представників митних органів, які забезпечують так званий "зелений коридор", адже вилучення подібних партій у публічному просторі трапляються вкрай рідко.

Уже в Україні техніку реалізовують через мережу магазинів, формально поділену на численні ФОПи. Це дозволяє знизити податкове навантаження та мінімізувати юридичну відповідальність у разі претензій з боку контролюючих органів.