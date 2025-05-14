Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть
Киев • УНН
15 мая в Базеле состоится второй полуфинал Евровидения-2025, где выступят 19 участников. Трансляция будет доступна на телеканале "Суспільне Культура", YouTube и других платформах.
Завтра, 15 мая, в швейцарском Базеле состоится второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2025. Начало трансляции - в 22:00 по киевскому времени. УНН собрал информацию о том, кто будет выступать и где смотреть песенный конкурс.
Кто выступит
Всего во втором полуфинале ожидаются выступления 19 участников. Среди них:
- Автралия: Go-Jo — Milkshake Man;
- Черногория: Nina Žižić — Dobrodošli;
- Ирландия: EMMY — Laika Party;
- Латвия: Tautumeitas — Bur Man Laimi;
- Армения: PARG — SURVIVOR;
- Австрия: JJ — Wasted Love;
- Великобритания: Remember Monday — What The Hell Just Happened;
- Греция: Klavdia — Asteromáta;
- Литва: Katarsis — Tavo Akys;
- Мальта: Miriana Conte — SERVING;
- Грузия: Mariam Shengelia — Freedom;
- Франция: Louane — maman;
- Дания: Sissal — Hallucination;
- Чехия: ADONXS — Kiss Kiss Goodbye;
- Люксембург: Laura Thorn — La Poupée Monte Le Son;
- Израиль: Yuval Raphael — New Day Will Rise;
- Германия: Abor & Tynna — Baller;
- Сербия: Princ — Mila;
- Финляндия: Erika Vikman — ICH KOMME.
Где смотреть
Посмотреть конкурс можно будет на таких платформах:
на телеканале "Суспільне Культура";
на официальном веб-сайте "Суспільне. Євробачення";
на YouTube-канале "Суспільне мовлення";
на официальном сайте Евровидения (без перевода);
cлушать на Радио Промінь.
Способы голосования
Зрители из стран-участниц могут отдавать свои голоса с помощью официального приложения "Евровидение". Приложение доступно для устройств на Windows, Android и iOS.
Также зрители в странах-участницах могут голосовать через телефоны или SMS. Соответствующие номера будут указаны на экране во время трансляции каждым национальным вещателем.
Кроме того, будет возможность проголосовать на сайте www.esc.vote (доступном в течение недели прямых эфиров).
Проголосовать за понравившихся участников можно будет до 20 раз.
Во втором полуфинале голосуют зрители из стран, которые принимают в нем участие, а также часть стран так называемой "Большой пятерки" и страна-победительница 2024 года. В то же время напоминаем, что страны, которые выступали в первом полуфинале 13 мая, имели право голоса только в тот день.
Напомним
13 мая состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2025.
В частности, украинская группа Ziferblat, которая выступала под 5 номером, вышла в финал конкурса.