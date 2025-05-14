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Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть
13:55 • 9154 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

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Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Киев • УНН

 • 8714 просмотра

15 мая в Базеле состоится второй полуфинал Евровидения-2025, где выступят 19 участников. Трансляция будет доступна на телеканале "Суспільне Культура", YouTube и других платформах.

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Завтра, 15 мая, в швейцарском Базеле состоится второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2025. Начало трансляции - в 22:00 по киевскому времени. УНН собрал информацию о том, кто будет выступать и где смотреть песенный конкурс.

Кто выступит

Всего во втором полуфинале ожидаются выступления 19 участников. Среди них:

  • Автралия: Go-Jo — Milkshake Man;
    • Черногория: Nina Žižić — Dobrodošli;
      • Ирландия: EMMY — Laika Party;
        • Латвия: Tautumeitas — Bur Man Laimi;
          • Армения: PARG — SURVIVOR;
            • Австрия: JJ — Wasted Love;
              • Великобритания: Remember Monday — What The Hell Just Happened;
                • Греция: Klavdia — Asteromáta;
                  • Литва: Katarsis — Tavo Akys;
                    • Мальта: Miriana Conte — SERVING;
                      • Грузия: Mariam Shengelia — Freedom;
                        • Франция: Louane — maman;
                          • Дания: Sissal — Hallucination;
                            • Чехия: ADONXS — Kiss Kiss Goodbye;
                              • Люксембург: Laura Thorn — La Poupée Monte Le Son;
                                • Израиль: Yuval Raphael — New Day Will Rise;
                                  • Германия: Abor & Tynna — Baller;
                                    • Сербия: Princ — Mila;
                                      • Финляндия: Erika Vikman — ICH KOMME.

                                        Где смотреть

                                        Посмотреть конкурс можно будет на таких платформах:

                                        на телеканале "Суспільне Культура";

                                        на официальном веб-сайте "Суспільне. Євробачення";

                                        на YouTube-канале "Суспільне мовлення";

                                        на официальном сайте Евровидения (без перевода);

                                        cлушать на Радио Промінь.

                                        Способы голосования

                                        Зрители из стран-участниц могут отдавать свои голоса с помощью официального приложения "Евровидение". Приложение доступно для устройств на Windows, Android и iOS.

                                        Также зрители в странах-участницах могут голосовать через телефоны или SMS. Соответствующие номера будут указаны на экране во время трансляции каждым национальным вещателем.

                                        Кроме того, будет возможность проголосовать на сайте www.esc.vote (доступном в течение недели прямых эфиров).

                                        Проголосовать за понравившихся участников можно будет до 20 раз.

                                        Во втором полуфинале голосуют зрители из стран, которые принимают в нем участие, а также часть стран так называемой "Большой пятерки" и страна-победительница 2024 года. В то же время напоминаем, что страны, которые выступали в первом полуфинале 13 мая, имели право голоса только в тот день.

                                        Напомним

                                        13 мая состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2025.

                                        В частности, украинская группа Ziferblat, которая выступала под 5 номером, вышла в финал конкурса.

                                        Алина Волянская

                                        Алина Волянская

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