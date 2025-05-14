Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Завтра, 15 мая, в швейцарском Базеле состоится второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2025. Начало трансляции - в 22:00 по киевскому времени. УНН собрал информацию о том, кто будет выступать и где смотреть песенный конкурс.

Кто выступит

Всего во втором полуфинале ожидаются выступления 19 участников. Среди них:

Автралия: Go-Jo — Milkshake Man;

Черногория: Nina Žižić — Dobrodošli;

Ирландия: EMMY — Laika Party;

Латвия: Tautumeitas — Bur Man Laimi;

Армения: PARG — SURVIVOR;

Австрия: JJ — Wasted Love;

Великобритания: Remember Monday — What The Hell Just Happened;

Греция: Klavdia — Asteromáta;

Литва: Katarsis — Tavo Akys;

Мальта: Miriana Conte — SERVING;

Грузия: Mariam Shengelia — Freedom;

Франция: Louane — maman;

Дания: Sissal — Hallucination;

Чехия: ADONXS — Kiss Kiss Goodbye;

Люксембург: Laura Thorn — La Poupée Monte Le Son;

Израиль: Yuval Raphael — New Day Will Rise;

Германия: Abor & Tynna — Baller;

Сербия: Princ — Mila;

Финляндия: Erika Vikman — ICH KOMME.

Где смотреть

Посмотреть конкурс можно будет на таких платформах:

на телеканале "Суспільне Культура";

на официальном веб-сайте "Суспільне. Євробачення";

на YouTube-канале "Суспільне мовлення";

на официальном сайте Евровидения (без перевода);

cлушать на Радио Промінь.

Способы голосования

Зрители из стран-участниц могут отдавать свои голоса с помощью официального приложения "Евровидение". Приложение доступно для устройств на Windows, Android и iOS.

Также зрители в странах-участницах могут голосовать через телефоны или SMS. Соответствующие номера будут указаны на экране во время трансляции каждым национальным вещателем.

Кроме того, будет возможность проголосовать на сайте www.esc.vote (доступном в течение недели прямых эфиров).

Проголосовать за понравившихся участников можно будет до 20 раз.

Во втором полуфинале голосуют зрители из стран, которые принимают в нем участие, а также часть стран так называемой "Большой пятерки" и страна-победительница 2024 года. В то же время напоминаем, что страны, которые выступали в первом полуфинале 13 мая, имели право голоса только в тот день.

Напомним

13 мая состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2025.

В частности, украинская группа Ziferblat, которая выступала под 5 номером, вышла в финал конкурса.