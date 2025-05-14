Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

Завтра, 15 травня, у швейцарському Базелі відбудеться другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2025. Початок трансляції - о 22:00 за київським часом. УНН зібрав інформацію про те, хто виступатиме та де дивитися пісенний конкурс.

Хто виступить

Загалом у другому півфіналі очікуються виступи 19 учасників. Серед них:

Автралія: Go-Jo — Milkshake Man;

Чорногорія: Nina Žižić — Dobrodošli;

Ірландія: EMMY — Laika Party;

Латвія: Tautumeitas — Bur Man Laimi;

Вірменія: PARG — SURVIVOR;

Австрія: JJ — Wasted Love;

Велика Британія: Remember Monday — What The Hell Just Happened;

Греція: Klavdia — Asteromáta;

Литва: Katarsis — Tavo Akys;

Мальта: Miriana Conte — SERVING;

Грузія: Mariam Shengelia — Freedom;

Франція: Louane — maman;

Данія: Sissal — Hallucination;

Чехія: ADONXS — Kiss Kiss Goodbye;

Люксембург: Laura Thorn — La Poupée Monte Le Son;

Ізраїль: Yuval Raphael — New Day Will Rise;

Німеччина: Abor & Tynna — Baller;

Сербія: Princ — Mila;

Фінляндія: Erika Vikman — ICH KOMME.

Де дивитися

Переглянути конкурс можна буде на таких платформах:

на телеканалі "Суспільне Культура";

на офіційному вебсайті "Суспільне. Євробачення";

на YouTube-каналі "Суспільне мовлення";

на офіційному сайті Євробачення (без перекладу);

cлухати на Радіо Промінь.

Способи голосування

Глядачі з країн-учасниць можуть віддавати свої голоси за допомогою офіційного застосунку "Євробачення". Застосунок доступний для пристроїв на Windows, Android та iOS.

Також глядачі в країнах-учасницях можуть голосувати через телефони або SMS. Відповідні номери будуть вказані на екрані під час трансляції кожним національним мовником.

Окрім того, буде можливість проголосувати на сайті www.esc.vote (доступному протягом тижня прямих ефірів).

Проголосувати за вподобаних учасників можна буде до 20 разів.

У другому півфіналі голосують глядачі з країн, які беруть у ньому участь, а також частина країн так званої "Великої п’ятірки" та країна-переможниця 2024 року. Водночас нагадуємо, що країни, які виступали у першому півфіналі 13 травня, мали право голосу лише того дня.

Нагадаємо

13 травня відбувся перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2025.

Зокрема, український гурт Ziferblat, який виступав під 5 номером, вийшов у фінал конкурсу.