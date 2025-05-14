Український гурт Ziferblat вийшов у фінал Євробачення-2025 у Базелі
Київ • УНН
Український гурт Ziferblat став одним із 10 фіналістів Євробачення-2025 у Базелі. Вони виступали під 5-м номером та зірвали овації публіки.
Український гурт Ziferblat вийшов у фінал пісенного конкурсу Євробачення-2025. Перший півфінал відбувся у вівторок, 13 травня, у швейцарському Базелі, повідомляє УНН.
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Ziferblat із піснею Bird of Pray опинився серед 10-ти фіналістів, які брали участь у відборі з-поміж 15 учасників-конкурсантів першого півфіналу.
Три виконавці потрапляли у фінал автоматчино: представники Італії та Іспанії як країн-засновниць конкурсу, та Швейцарії - як країни-господарки Євробачення-2025.
Додамо, що крім України до фіналу пройшли Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія та Португалія. Фінал відбудеться 17 травня.
Нагадаємо
Український гурт Ziferblat, який виступає на Євробаченні-2025 у Базелі, висловив подяку Європі за підтримку. Лідер гурту Данило Лещинський зробив заяву після виступу у першому півфіналі.
Гурт Ziferblat сьогодні виступав під 5-м номером і зірвав гучні овації в залі.
У Базелі відбулася церемонія відкриття Євробачення-202512.05.25, 00:54 • 5196 переглядiв