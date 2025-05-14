Український гурт Ziferblat вийшов у фінал Євробачення-2025 у Базелі

Український гурт Ziferblat вийшов у фінал пісенного конкурсу Євробачення-2025. Перший півфінал відбувся у вівторок, 13 травня, у швейцарському Базелі, повідомляє УНН.

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Ziferblat із піснею Bird of Pray опинився серед 10-ти фіналістів, які брали участь у відборі з-поміж 15 учасників-конкурсантів першого півфіналу.

Три виконавці потрапляли у фінал автоматчино: представники Італії та Іспанії як країн-засновниць конкурсу, та Швейцарії - як країни-господарки Євробачення-2025.

Додамо, що крім України до фіналу пройшли Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія та Португалія. Фінал відбудеться 17 травня.

Нагадаємо

Український гурт Ziferblat, який виступає на Євробаченні-2025 у Базелі, висловив подяку Європі за підтримку. Лідер гурту Данило Лещинський зробив заяву після виступу у першому півфіналі.

Гурт Ziferblat сьогодні виступав під 5-м номером і зірвав гучні овації в залі.

У Базелі відбулася церемонія відкриття Євробачення-2025