Євробачення-2025: Ziferblat подякував Європі за підтримку України
Київ • УНН
Український гурт Ziferblat, який виступає на Євробаченні-2025 у Базелі, висловив подяку Європі за підтримку. Лідер гурту Данило Лещинський зробив заяву після виступу у першому півфіналі.
Гурт Ziferblat, який представляє Україну на Євробаченні-2025, подякував Європі за підтримку, передає УНН.
Деталі
Сьогодні у Базелі розпочався перший півфінал Євробачення-2025.
Після виступу лідер гурту Ziferblat Данило Лещинський подякував Європі за підтримку України.
"Дякуємо Європі за підтримку. дуже дякуємо", - сказав Лещинський.
Додамо
Гурт Ziferblat сьогодні виступав під 5-м номером і зірвав гучні овації в залі.
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