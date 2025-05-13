Євробачення-2025: Ziferblat подякував Європі за підтримку України

Гурт Ziferblat, який представляє Україну на Євробаченні-2025, подякував Європі за підтримку, передає УНН.

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Сьогодні у Базелі розпочався перший півфінал Євробачення-2025.

Після виступу лідер гурту Ziferblat Данило Лещинський подякував Європі за підтримку України.

"Дякуємо Європі за підтримку. дуже дякуємо", - сказав Лещинський.

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Гурт Ziferblat сьогодні виступав під 5-м номером і зірвав гучні овації в залі.

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