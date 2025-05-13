Евровидение-2025: Ziferblat поблагодарил Европу за поддержку Украины

Группа Ziferblat, представляющая Украину на Евровидении-2025, поблагодарила Европу за поддержку, передает УНН.

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Сегодня в Базеле начался первый полуфинал Евровидения-2025.

После выступления лидер группы Ziferblat Даниил Лещинский поблагодарил Европу за поддержку Украины.

"Спасибо Европе за поддержку. Большое спасибо", - сказал Лещинский.

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Группа Ziferblat сегодня выступала под 5-м номером и сорвала громкие овации в зале.

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