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Евровидение-2025: Ziferblat поблагодарил Европу за поддержку Украины

Киев • УНН

 • 592 просмотра

Украинская группа Ziferblat, выступающая на Евровидении-2025 в Базеле, выразила благодарность Европе за поддержку. Лидер группы Даниил Лещинский сделал заявление после выступления в первом полуфинале.

Евровидение-2025: Ziferblat поблагодарил Европу за поддержку Украины

Группа Ziferblat, представляющая Украину на Евровидении-2025, поблагодарила Европу за поддержку, передает УНН.

Детали

Сегодня в Базеле начался первый полуфинал Евровидения-2025.

После выступления лидер группы Ziferblat Даниил Лещинский поблагодарил Европу за поддержку Украины.

"Спасибо Европе за поддержку. Большое спасибо", - сказал Лещинский.

Добавим

Группа Ziferblat сегодня выступала под 5-м номером и сорвала громкие овации в зале.

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