Евровидение-2025: Ziferblat поблагодарил Европу за поддержку Украины
Киев • УНН
Украинская группа Ziferblat, выступающая на Евровидении-2025 в Базеле, выразила благодарность Европе за поддержку. Лидер группы Даниил Лещинский сделал заявление после выступления в первом полуфинале.
Группа Ziferblat, представляющая Украину на Евровидении-2025, поблагодарила Европу за поддержку, передает УНН.
Детали
Сегодня в Базеле начался первый полуфинал Евровидения-2025.
После выступления лидер группы Ziferblat Даниил Лещинский поблагодарил Европу за поддержку Украины.
"Спасибо Европе за поддержку. Большое спасибо", - сказал Лещинский.
Добавим
Группа Ziferblat сегодня выступала под 5-м номером и сорвала громкие овации в зале.
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