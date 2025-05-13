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Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть
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Появились результаты опроса прессы и зрителей после репетиции Евровидения 2025: как оценили Украину

Киев • УНН

 • 58 просмотра

На репетициях Евровидения 2025 пресса и зрители проголосовали, но Украина не получила баллов. Лидером стали представители Швеции, а первый полуфинал состоится 13 мая.

Появились результаты опроса прессы и зрителей после репетиции Евровидения 2025: как оценили Украину

Сегодня, 13 мая, в швейцарском Базеле состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2025, где Украину представит группа Ziferblat. Однако выступления артистов из разных стран уже смогли увидеть аккредитованные работники прессы и зрители. Результаты голосования появились на сайте ESCXTRA.com, пишет УНН.

Детали

Представители прессы смогли проголосовать за три любимые репетиции после всех выступлений 37 представителей. Украина не получила баллов от них, лидерами стали представители Швеции

Музыкальный перформанс коллектива Ziferblat произвел лучшее впечатление на зрителей. Еврофаны отдали им 23 голоса.

Напомним

13 мая в 22:00 по киевскому времени начнется первый полуфинал конкурса в котором, в частности, будут выступать представители от Украины - группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" под номером 5.

Ольга Розгон

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