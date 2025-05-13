Появились результаты опроса прессы и зрителей после репетиции Евровидения 2025: как оценили Украину

Сегодня, 13 мая, в швейцарском Базеле состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2025, где Украину представит группа Ziferblat. Однако выступления артистов из разных стран уже смогли увидеть аккредитованные работники прессы и зрители. Результаты голосования появились на сайте ESCXTRA.com, пишет УНН.

Детали

Представители прессы смогли проголосовать за три любимые репетиции после всех выступлений 37 представителей. Украина не получила баллов от них, лидерами стали представители Швеции

Музыкальный перформанс коллектива Ziferblat произвел лучшее впечатление на зрителей. Еврофаны отдали им 23 голоса.

Напомним

13 мая в 22:00 по киевскому времени начнется первый полуфинал конкурса в котором, в частности, будут выступать представители от Украины - группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" под номером 5.