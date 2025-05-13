Зʼявилися результати опитування преси та глядачів після репетиції Євробачення 2025: як оцінили Україну

Сьогодні, 13 травня, у швейцарському Базелі відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2025, де Україну представить гурт Ziferblat. Однак виступи артистів із різних країн вже мали змогу побачити акредитовані працівники преси та глядачі. Результати голосування з'явилися на сайті ESCXTRA.com, пише УНН.

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Представників преси мали змогу проголосувати за три улюблені репетиції після всіх виступів 37 представників. Україна не отримала балів від них, лідером стали представники Швеції

Музичний перформанс колективу Ziferblat справив краще враження на глядачів. Єврофани віддали їм 23 голоси.

Нагадаємо

13 травня о 22:00 за київським часом розпочнеться перший півфінал конкурсу у якому, зокрема, будуть виступати представники від України - гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray" під номером 5.