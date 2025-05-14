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Евровидение 2025: кто попадет в ТОП-5 – прогнозы букмекеров

Киев • УНН

 • 3520 просмотра

Букмекеры прогнозируют победу Швеции на Евровидении-2025. У Украины 11% шансов попасть в пятерку лучших, а также в финал прошли Италия, Испания, Швейцария и другие страны.

Евровидение 2025: кто попадет в ТОП-5 – прогнозы букмекеров

17 мая состоится финал Евровидения 2025, в котором будут соревноваться представители стран, прошедших в десятку победителей. Букмекеры прогнозируют победу в конкурсе Швеции, а вот попасть в пятерку лучших могут также Эстония, Швейцария и Албания. Украина имеет 11% шансов оказаться в пятерке лучших, передает УНН со ссылкой на Eurovisionworld.

Детали

В финал конкурса автоматически попали представители Италии и Испании как стран-основательниц конкурса, и Швейцарии - как страны-хозяйки Евровидения-2025. Также в финал прошли Украина, Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония и Португалия.

Вероятные победители конкурса

Среди участников букмекеры выделили представителей Швеции, которые удерживают свое лидерство в прогнозах по победе вторую неделю подряд. Группа KAJ, которая исполнит песню Bara bada bastu, имеет 42% получить хрустальный микрофон в конкурсе.

Представитель из Австрии JJ с композицией "Wasted Love" имеет 21% шансов на победу. Остальные участники существенно отстают по прогнозам букмекеров.

Кто попадет в ТОП 5

В частности, Украина, согласно ожиданиям, имеет 1% шансов на победу, но имеет 11% шансов пройти в пятерку лучших.

Также шанс попасть в пятерку есть у Эстонии и Томми Кеша с хитом, который взорвал сеть "Эспрессо макиато" - 25% шансов. У Швейцарии и Zoë Më с композицией "Voyage" – 22%; у Албании и Shkodra Elektronike с песней "Zjerm" – 20%. Итальянская представительница Lucio Corsi с песней "Volevo essere un duro" имеет всего 6%. Польша и Юстина Стечковская с песней "Gaja" имеют всего 4%.

Столько же имеет и представительница Сан-Марино Габри Понте с композицией "Tutta l'Italia". Исландия и группа Væb – 3%. Португалия и Напа – 2%.

Напомним

Ранее УНН писал, что украинская группа Ziferblat стала одним из 10 финалистов Евровидения-2025 в Базеле. Они выступали под 5-м номером и сорвали овации публики.

Алена Уткина

Алена Уткина

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