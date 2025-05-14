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Євробачення 2025: хто потрапить в ТОП-5 - прогнози букмекерів

Київ • УНН

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Букмекери прогнозують перемогу Швеції на Євробаченні-2025. Україна має 11% шансів потрапити до п'ятірки кращих, а також у фінал пройшли Італія, Іспанія, Швейцарія та інші країни.

Євробачення 2025: хто потрапить в ТОП-5 - прогнози букмекерів

17 травня відбудеться фінал Євробачення 2025, у якому змагатимуться представники країн, що пройшли у десятку переможців. Букмекери прогнозують перемогу у конкурсі Швеції, а ось потрапити у п'ятірку найкращих можуть також Естонія, Швейцарія та Албанія. Україна має 11% шансів опинитися у п'ятірці кращих, передає УНН із посиланням на Eurovisionworld.

Деталі

У фінал конкурсу автоматично потрапили представники Італії та Іспанії як країн-засновниць конкурсу, та Швейцарії - як країни-господарки Євробачення-2025. Також до фіналу пройшли Україна, Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія та Португалія.

Імовірні переможці конкурса

Серед учасників букмекери виділили представників Швеції, які утримують своє лідерство у прогнозах щодо перемоги другий тиждень поспіль. Гурт KAJ, який виконає пісню Bara bada bastu має 42% отримати кришталевий мікрофон у конкурсі.

Представник з Австрії JJ з композицією "Wasted Love" має 21% шансів на перемогу. Решта учасників суттєво відстають за прогнозами букмекерів.

Хто потрапить у ТОП 5

Зокрема Україна, згідно з очікуваннями, має 1% шансів на перемогу, але має 11% шансів пройти у п'ятірку кращих.

Також шанс потрапити у п'ятірку є в Естонії та Томмі Кеша із хітом, який взірвав мережу "Еспресо макіато" - 25% шансів. У Швейцарії та Zoë Më із композицією "Voyage" – 22%; у Албанії та Shkodra Elektronike із піснею "Zjerm" – 20% Італійська представниця Lucio Corsi з піснею "Volevo essere un duro" має лише 6%. Польща та Юстина Стечковська з піснею "Gaja" мають всього 4%.

Стільки ж має і представниця Сан-Марино Габрі Понте з композицією "Tutta l'Italia". Ісландія та гурт Væb – 3%. Португалія та Напа – 2%.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що український гурт Ziferblat став одним із 10 фіналістів Євробачення-2025 у Базелі. Вони виступали під 5-м номером та зірвали овації публіки.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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