"Взорвется парадом движений нацменьшинств": в СНБО прокомментировали заявление нарышкина о попытках "развалить" рф

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Украины (ЦПД) Андрей Коваленко прокомментировал заявление директора службы внешней разведки рф (свр рф) сергея нарышкина об угрозе распада россии. Об этом сообщает УНН.

В своем сообщении в Telegram Коваленко назвал нарышкина "очень плохим руководителем свр рф".

Потому что будущий развал россии будет не из-за того, что "кто-то на Западе хочет расчленить", как он говорит. А из-за таких нарышкиных, патрушевых, шойгу, герасимовых и путиных, которые заложили экономическую и социальную мину под россию. И она взорвется парадом движений нацменьшинств с их дальнейшим желанием независимости республик и поиском союзников в Центральной Азии, в Европе, в Китае и не только