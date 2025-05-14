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"Взорвется парадом движений нацменьшинств": в СНБО прокомментировали заявление нарышкина о попытках "развалить" рф

Киев • УНН

 • 1404 просмотра

Руководитель ЦПД Коваленко заявил, что развал россии произойдет не из-за Запада, а из-за действий путина и его окружения. Они заложили экономическую мину, которая приведет к параду независимости республик.

"Взорвется парадом движений нацменьшинств": в СНБО прокомментировали заявление нарышкина о попытках "развалить" рф

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Украины (ЦПД) Андрей Коваленко прокомментировал заявление директора службы внешней разведки рф (свр рф) сергея нарышкина об угрозе распада россии. Об этом сообщает УНН.

Детали

В своем сообщении в Telegram Коваленко назвал нарышкина "очень плохим руководителем свр рф".

Потому что будущий развал россии будет не из-за того, что "кто-то на Западе хочет расчленить", как он говорит. А из-за таких нарышкиных, патрушевых, шойгу, герасимовых и путиных, которые заложили экономическую и социальную мину под россию. И она взорвется парадом движений нацменьшинств с их дальнейшим желанием независимости республик и поиском союзников в Центральной Азии, в Европе, в Китае и не только

- написал руководитель ЦПД.

Он спрогнозировал, что это произойдет, как только путин "окончательно добьет войной силовой аппарат, обеспечивающий репрессивный контроль".

"Это годы, но с такими темпами, я могу еще увидеть это все", - добавил Коваленко.

Контекст

Директор службы внешней разведки россии сергей нарышкин заявил, что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против "союзного государства" ущерб будет нанесен, "безусловно, всему блоку НАТО".

"Классическая российская дезинформация": Дуда ответил на угрозы Нарышкина Польше и странам Балтии15.04.25, 22:55 • 4212 просмотров

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