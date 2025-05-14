"Взорвется парадом движений нацменьшинств": в СНБО прокомментировали заявление нарышкина о попытках "развалить" рф
Киев • УНН
Руководитель ЦПД Коваленко заявил, что развал россии произойдет не из-за Запада, а из-за действий путина и его окружения. Они заложили экономическую мину, которая приведет к параду независимости республик.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Украины (ЦПД) Андрей Коваленко прокомментировал заявление директора службы внешней разведки рф (свр рф) сергея нарышкина об угрозе распада россии. Об этом сообщает УНН.
Детали
В своем сообщении в Telegram Коваленко назвал нарышкина "очень плохим руководителем свр рф".
Потому что будущий развал россии будет не из-за того, что "кто-то на Западе хочет расчленить", как он говорит. А из-за таких нарышкиных, патрушевых, шойгу, герасимовых и путиных, которые заложили экономическую и социальную мину под россию. И она взорвется парадом движений нацменьшинств с их дальнейшим желанием независимости республик и поиском союзников в Центральной Азии, в Европе, в Китае и не только
Он спрогнозировал, что это произойдет, как только путин "окончательно добьет войной силовой аппарат, обеспечивающий репрессивный контроль".
"Это годы, но с такими темпами, я могу еще увидеть это все", - добавил Коваленко.
Контекст
Директор службы внешней разведки россии сергей нарышкин заявил, что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против "союзного государства" ущерб будет нанесен, "безусловно, всему блоку НАТО".
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