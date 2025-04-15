Заявление руководителя службы внешней разведки россии сергея нарышкина о том, что в случае агрессии со стороны НАТО ущерб будет нанесен всему Альянсу, является примером "классической российской дезинформации". Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает УНН со ссылкой на Onet.

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По его словам, заявление нарышкина "вводит в заблуждение" и является "характерным для советской школы пропаганды".

Это говорит россия, которая передислоцирует свое ядерное оружие в беларусь, нагло приближая его к границам НАТО и Европейского Союза. россия, которая ведет себя агрессивно по отношению к НАТО и преследует свой жестокий и кровожадный империализм, атакуя Украину в течение последних трех лет - сказал польский лидер.

Он подчеркнул, что НАТО является чисто оборонительным альянсом, который отвечает только на провокационные действия, такие как агрессия со стороны россии.

Все, что делает НАТО – это ответ на российскую агрессию. … НАТО никогда ни на кого не нападал и не нападает, это альянс, который исключительно поддерживает безопасность - отметил Дуда.

Он добавил, что сегодня трудно представить ситуацию, в которой Польша или Хорватия смогли бы самостоятельно получить такой военный потенциал, который бы позволил им защититься от россии в случае ее нападения.

Напомним

Руководитель службы внешней разведки россии сергей нарышкин пригрозил последствиями странам Балтии и Польше в случае "агрессии НАТО" против союзного государства. По его словам, "в большей степени первыми, кто пострадают, будут носители таких идей среди политических кругов Польши".

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