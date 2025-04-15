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"Классическая российская дезинформация": Дуда ответил на угрозы Нарышкина Польше и странам Балтии

Киев • УНН

 • 3518 просмотра

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что угрозы Нарышкина являются пропагандой. НАТО – оборонный альянс, реагирующий на агрессию, а не нападающий первым, подчеркнул он.

"Классическая российская дезинформация": Дуда ответил на угрозы Нарышкина Польше и странам Балтии

Заявление руководителя службы внешней разведки россии сергея нарышкина о том, что в случае агрессии со стороны НАТО ущерб будет нанесен всему Альянсу, является примером "классической российской дезинформации". Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает УНН со ссылкой на Onet.

Детали

По его словам, заявление нарышкина "вводит в заблуждение" и является "характерным для советской школы пропаганды".

Это говорит россия, которая передислоцирует свое ядерное оружие в беларусь, нагло приближая его к границам НАТО и Европейского Союза. россия, которая ведет себя агрессивно по отношению к НАТО и преследует свой жестокий и кровожадный империализм, атакуя Украину в течение последних трех лет

- сказал польский лидер.

Он подчеркнул, что НАТО является чисто оборонительным альянсом, который отвечает только на провокационные действия, такие как агрессия со стороны россии.

Все, что делает НАТО – это ответ на российскую агрессию. … НАТО никогда ни на кого не нападал и не нападает, это альянс, который исключительно поддерживает безопасность

- отметил Дуда.

Он добавил, что сегодня трудно представить ситуацию, в которой Польша или Хорватия смогли бы самостоятельно получить такой военный потенциал, который бы позволил им защититься от россии в случае ее нападения.

Напомним

Руководитель службы внешней разведки россии сергей нарышкин пригрозил последствиями странам Балтии и Польше в случае "агрессии НАТО" против союзного государства. По его словам, "в большей степени первыми, кто пострадают, будут носители таких идей среди политических кругов Польши".

Дуда: Только Трамп может заставить россию прекратить войну в Украине13.04.25, 06:35 • 38874 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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