"Класична російська длезінформація": Дуда відповів на погрози наришкіна Польщі та країнам Балтії

Заява керівника служби зовнішньої розвідки росії сергія наришкіна про те, що в разі агресії з боку НАТО шкоди буде завдано усьому Альянсу, є прикладом "класичної російської дезінформації". Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє УНН із посиланням на Onet.

Деталі

За його словами, заява наришкіна "вводить в оману" і є "характерною для радянської школи пропаганди".

Це говорить росія, яка передислоковує свою ядерну зброю до білорусі, нахабно наближаючи її до кордонів НАТО і Європейського Союзу. росія, яка поводиться агресивно щодо НАТО і переслідує свій жорстокий і кровожерливий імперіалізм, атакуючи Україну протягом останніх трьох років - сказав польський лідер.

Він підкреслив, що НАТО є суто оборонним альянсом, який відповідає лише на провокаційні дії, такі як агресія з боку росії.

Все, що робить НАТО – це відповідь на російську агресію. … НАТО ніколи ні на кого не нападав і не нападає, це альянс, який виключно підтримує безпеку - зазначив Дуда.

Він додав, що сьогодні важко уявити ситуацію, в якій Польща чи Хорватія змогли б самостійно отримати такий військовий потенціал, який би дозволив їм захиститися від росії у разі її нападу.

Нагадаємо

Керівник служби зовнішньої розвідки росії сергій наришкін пригрозив наслідками країнам Балтії та Польщі у разі "агресії НАТО" проти союзної держави. За його словами, "більшою мірою першими, хто постраждають, будуть носії таких ідей серед політичних кіл Польщі".

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні