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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Financial Times

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The Guardian

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"Класична російська длезінформація": Дуда відповів на погрози наришкіна Польщі та країнам Балтії

Київ • УНН

 • 3562 перегляди

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що погрози наришкіна є пропагандою. НАТО – оборонний альянс, що реагує на агресію, а не нападає першим, підкреслив він.

"Класична російська длезінформація": Дуда відповів на погрози наришкіна Польщі та країнам Балтії

Заява керівника служби зовнішньої розвідки росії сергія наришкіна про те, що в разі агресії з боку НАТО шкоди буде завдано усьому Альянсу, є прикладом "класичної російської дезінформації". Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє УНН із посиланням на Onet.

Деталі

За його словами, заява наришкіна "вводить в оману" і є "характерною для радянської школи пропаганди".

Це говорить росія, яка передислоковує свою ядерну зброю до білорусі, нахабно наближаючи її до кордонів НАТО і Європейського Союзу. росія, яка поводиться агресивно щодо НАТО і переслідує свій жорстокий і кровожерливий імперіалізм, атакуючи Україну протягом останніх трьох років

- сказав польський лідер.

Він підкреслив, що НАТО є суто оборонним альянсом, який відповідає лише на провокаційні дії, такі як агресія з боку росії.

Все, що робить НАТО – це відповідь на російську агресію. … НАТО ніколи ні на кого не нападав і не нападає, це альянс, який виключно підтримує безпеку

- зазначив Дуда.

Він додав, що сьогодні важко уявити ситуацію, в якій Польща чи Хорватія змогли б самостійно отримати такий військовий потенціал, який би дозволив їм захиститися від росії у разі її нападу.

Нагадаємо

Керівник служби зовнішньої розвідки росії сергій наришкін пригрозив наслідками країнам Балтії та Польщі у разі "агресії НАТО" проти союзної держави. За його словами, "більшою мірою першими, хто постраждають, будуть носії таких ідей серед політичних кіл Польщі".

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні13.04.25, 06:35 • 38879 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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