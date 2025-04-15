"Країни-провокатори постраждають" - російська служба зовнішньої розвідки вказує, що може бути наслідком можливої, з точки зору кремля, "агресії НАТО".



Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

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У рф знову звинувачують країни НАТО: директор служби зовнішньої розвідки (СЗР) росії сергій наришкін заявив журналістам наступне:

Вони ( імовірно, іде мова про Польщу та країни Балтії) мали б зрозуміти, але поки що не розуміють, що в разі агресії з боку Північноатлантичного альянсу проти Союзної держави (організація, що складається з росії та республіки білорусь) - шкоди буде завдано, безумовно, усьому блоку НАТО

За словами наришкіна - "більшою мірою першими, хто постраждають, будуть носії таких ідей серед політичних кіл Польщі". Також у цьому контексті він згадав країни Балтії.

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