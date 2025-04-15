"Страны-провокаторы пострадают" - российская служба внешней разведки указывает, что может быть следствием возможной, с точки зрения кремля, "агрессии НАТО".



Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

В рф снова обвиняют страны НАТО: директор службы внешней разведки (СВР) россии сергей нарышкин заявил журналистам следующее:

Они (вероятно, речь идет о Польше и странах Балтии) должны были бы понять, но пока не понимают, что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства (организация, состоящая из россии и республики беларусь) - ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО