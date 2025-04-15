Все еще "не понимают" кремль: в рф угрожают Польше, странам Балтии и остерегаются НАТО
Киев • УНН
российская разведка угрожает последствиями странам Балтии и Польше в случае "агрессии НАТО" против союзного государства.
"Страны-провокаторы пострадают" - российская служба внешней разведки указывает, что может быть следствием возможной, с точки зрения кремля, "агрессии НАТО".
Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
В рф снова обвиняют страны НАТО: директор службы внешней разведки (СВР) россии сергей нарышкин заявил журналистам следующее:
Они (вероятно, речь идет о Польше и странах Балтии) должны были бы понять, но пока не понимают, что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства (организация, состоящая из россии и республики беларусь) - ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО
По словам нарышкина - "в большей степени первыми, кто пострадают, будут носители таких идей среди политических кругов Польши". Также в этом контексте он упомянул страны Балтии.
Напомним
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