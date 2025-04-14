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Кая Каллас: ЕС готовит 17-й пакет санкций против России, включая меры против "теневого флота"

Киев • УНН

 • 10280 просмотра

Европейский Союз работает над 17-м пакетом санкций против россии, который будет включать ограничения против «теневого флота». Об этом заявила Кая Каллас, подчеркнув важность усиления давления на РФ.

Кая Каллас: ЕС готовит 17-й пакет санкций против России, включая меры против "теневого флота"

Европейский Союз работает над 17-м пакетом санкций против россии, который предусматривает новые ограничения, в частности против "теневого флота". 

Об этом заявила председатель дипломатии ЕС Кая Каллас во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Мы видим, как вчера был нанесен самый громкий воздушный удар, и понятно, что они медлят, а не стремятся к миру вообще. Поэтому единственный способ договориться - усилить давление на россию

- отметила Каллас.

Мы работаем над 17-м пакетом, а также над теневым флотом и различными элементами там, чтобы собрать его для Совета по иностранным делам в мае

- добавила председатель дипломатии ЕС.

Она также подчеркнула важность военной помощи Украине и напомнила, что более 73 тысяч украинских солдат уже прошли обучение в рамках миссий ЕС. Кроме того, ведутся дискуссии о возможном расширении мандата этих миссий для содействия гарантиям безопасности.

Напомним

Ранее редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк писал в X, что в Европейском Союзе стремятся согласовать 17-й пакет санкций против россии уже 20 мая.

Алина Волянская

Алина Волянская

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