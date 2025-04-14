Кая Каллас: ЕС готовит 17-й пакет санкций против России, включая меры против "теневого флота"

Европейский Союз работает над 17-м пакетом санкций против россии, который предусматривает новые ограничения, в частности против "теневого флота".

Об этом заявила председатель дипломатии ЕС Кая Каллас во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Мы видим, как вчера был нанесен самый громкий воздушный удар, и понятно, что они медлят, а не стремятся к миру вообще. Поэтому единственный способ договориться - усилить давление на россию

Мы работаем над 17-м пакетом, а также над теневым флотом и различными элементами там, чтобы собрать его для Совета по иностранным делам в мае