Кая Каллас: ЕС готовит 17-й пакет санкций против России, включая меры против "теневого флота"
Киев • УНН
Европейский Союз работает над 17-м пакетом санкций против россии, который будет включать ограничения против «теневого флота». Об этом заявила Кая Каллас, подчеркнув важность усиления давления на РФ.
Европейский Союз работает над 17-м пакетом санкций против россии, который предусматривает новые ограничения, в частности против "теневого флота".
Об этом заявила председатель дипломатии ЕС Кая Каллас во время пресс-конференции, передает УНН.
Детали
Мы видим, как вчера был нанесен самый громкий воздушный удар, и понятно, что они медлят, а не стремятся к миру вообще. Поэтому единственный способ договориться - усилить давление на россию
Мы работаем над 17-м пакетом, а также над теневым флотом и различными элементами там, чтобы собрать его для Совета по иностранным делам в мае
Она также подчеркнула важность военной помощи Украине и напомнила, что более 73 тысяч украинских солдат уже прошли обучение в рамках миссий ЕС. Кроме того, ведутся дискуссии о возможном расширении мандата этих миссий для содействия гарантиям безопасности.
Напомним
Ранее редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк писал в X, что в Европейском Союзе стремятся согласовать 17-й пакет санкций против россии уже 20 мая.