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The Guardian

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ЄС прагне узгодити 17-й пакет санкцій проти рф уже 20 травня - ЗМІ

Київ • УНН

 • 3102 перегляди

ЄС прагне узгодити 17-й пакет санкцій проти росії до 20 травня. Поки що не представлено нових пропозицій, але очікується менший пакет із жорсткими заходами.

ЄС прагне узгодити 17-й пакет санкцій проти рф уже 20 травня - ЗМІ

У Європейському Союзі прагнуть узгодити 17-й пакет санкцій проти росії вже 20 травня, повідомив у понеділок редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк у X, пише УНН.

ЄС хоче, щоб наступний пакет санкцій проти росії, 17-й раунд, був узгоджений наступною Радою ЄС із закордонних справ 20 травня. Це дуже амбіційно, враховуючи, що узгодження займає кілька тижнів, і поки що нічого нового не представлено, але це може бути менший пакет із кількома жорсткими заходами

- написав Йозвяк.

17-й пакет санкцій ЄС проти рф: голова МЗС Литви закликає зосередитися на "росатомі", СПГ і "тіньовому флоті"14.04.25, 12:00 • 2698 переглядiв

Доповнення

Робота над 17-м пакетом санкцій ЄС проти рф "почалася, але це дуже рання стадія", казали в дипломатичних колах ще 27 березня.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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