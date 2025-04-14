ЄС прагне узгодити 17-й пакет санкцій проти рф уже 20 травня - ЗМІ

У Європейському Союзі прагнуть узгодити 17-й пакет санкцій проти росії вже 20 травня, повідомив у понеділок редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк у X, пише УНН.

ЄС хоче, щоб наступний пакет санкцій проти росії, 17-й раунд, був узгоджений наступною Радою ЄС із закордонних справ 20 травня. Це дуже амбіційно, враховуючи, що узгодження займає кілька тижнів, і поки що нічого нового не представлено, але це може бути менший пакет із кількома жорсткими заходами - написав Йозвяк.

17-й пакет санкцій ЄС проти рф: голова МЗС Литви закликає зосередитися на "росатомі", СПГ і "тіньовому флоті"

Доповнення

Робота над 17-м пакетом санкцій ЄС проти рф "почалася, але це дуже рання стадія", казали в дипломатичних колах ще 27 березня.