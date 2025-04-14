ЕС стремится согласовать 17-й пакет санкций против рф уже 20 мая - СМИ
Киев • УНН
ЕС стремится согласовать 17-й пакет санкций против россии до 20 мая. Пока что не представлено новых предложений, но ожидается меньший пакет с жесткими мерами.
В Европейском Союзе стремятся согласовать 17-й пакет санкций против россии уже 20 мая, сообщил в понедельник редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X, пишет УНН.
ЕС хочет, чтобы следующий пакет санкций против россии, 17-й раунд, был согласован следующим Советом ЕС по иностранным делам 20 мая. Это очень амбициозно, учитывая, что согласование занимает несколько недель, и пока что ничего нового не представлено, но это может быть меньший пакет с несколькими жесткими мерами
17-й пакет санкций ЕС против рф: глава МИД Литвы призывает сосредоточиться на "росатоме", СПГ и "теневом флоте"14.04.25, 12:00 • 2866 просмотров
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Работа над 17-м пакетом санкций ЕС против рф "началась, но это очень ранняя стадия", говорили в дипломатических кругах еще 27 марта.