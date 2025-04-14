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Кая Каллас: ЄС готує 17-й пакет санкцій проти Росії, включно з заходами проти "тіньового флоту"

Київ • УНН

 • 10335 перегляди

Європейський Союз працює над 17-м пакетом санкцій проти росії, який включатиме обмеження проти «тіньового флоту». Про це заявила Кая Каллас, підкресливши важливість посилення тиску на РФ.

Кая Каллас: ЄС готує 17-й пакет санкцій проти Росії, включно з заходами проти "тіньового флоту"

Європейський Союз працює над 17-м пакетом санкцій проти росії, який передбачає нові обмеження, зокрема проти "тіньового флоту". 

Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

Ми бачимо, як вчора був нанесений найгучніший повітряний удар, і зрозуміло, що вони зволікають, а не прагнуть миру взагалі.Тож єдиний спосіб домовитися — посилити тиск на росію

- зазначила Каллас.

Ми працюємо над 17-м пакетом, а також над тіньовим флотом і різними елементами там, щоб зібрати його для Ради із закордонних справ у травн

- додала голова дипломатії ЄС.

Вона також підкреслила важливість військової допомоги Україні та нагадала, що понад 73 тисячі українських солдатів уже пройшли навчання в рамках місій ЄС. Крім того, ведуться дискусії про можливе розширення мандату цих місій для сприяння гарантіям безпеки.

Нагадаємо

Раніше редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк писав у X, що Європейському Союзі прагнуть узгодити 17-й пакет санкцій проти росії вже 20 травня.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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