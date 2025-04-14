Кая Каллас: ЄС готує 17-й пакет санкцій проти Росії, включно з заходами проти "тіньового флоту"

Європейський Союз працює над 17-м пакетом санкцій проти росії, який передбачає нові обмеження, зокрема проти "тіньового флоту".

Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас під час пресконференції, передає УНН.

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Ми бачимо, як вчора був нанесений найгучніший повітряний удар, і зрозуміло, що вони зволікають, а не прагнуть миру взагалі.Тож єдиний спосіб домовитися — посилити тиск на росію

Ми працюємо над 17-м пакетом, а також над тіньовим флотом і різними елементами там, щоб зібрати його для Ради із закордонних справ у травн