Кая Каллас: ЄС готує 17-й пакет санкцій проти Росії, включно з заходами проти "тіньового флоту"
Київ • УНН
Європейський Союз працює над 17-м пакетом санкцій проти росії, який включатиме обмеження проти «тіньового флоту». Про це заявила Кая Каллас, підкресливши важливість посилення тиску на РФ.
Європейський Союз працює над 17-м пакетом санкцій проти росії, який передбачає нові обмеження, зокрема проти "тіньового флоту".
Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас під час пресконференції, передає УНН.
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Ми бачимо, як вчора був нанесений найгучніший повітряний удар, і зрозуміло, що вони зволікають, а не прагнуть миру взагалі.Тож єдиний спосіб домовитися — посилити тиск на росію
Ми працюємо над 17-м пакетом, а також над тіньовим флотом і різними елементами там, щоб зібрати його для Ради із закордонних справ у травн
Вона також підкреслила важливість військової допомоги Україні та нагадала, що понад 73 тисячі українських солдатів уже пройшли навчання в рамках місій ЄС. Крім того, ведуться дискусії про можливе розширення мандату цих місій для сприяння гарантіям безпеки.
Нагадаємо
Раніше редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк писав у X, що Європейському Союзі прагнуть узгодити 17-й пакет санкцій проти росії вже 20 травня.