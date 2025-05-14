"Вибухне парадом рухів нацменшин": в РНБО прокоментували заяву наришкіна про спроби "розвалити" рф
Київ • УНН
Керівник ЦПД Коваленко заявив, що розвал росії відбудеться не через Захід, а через дії путіна та його оточення. Вони заклали економічну міну, яка призведе до параду незалежності республік.
Керівник Центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки і оборони України (ЦПД) Андрій Коваленко прокоментував заяву директора служби зовнішньої розвідки рф (сзр рф) сергія наришкіна про загрозу розпаду росії. Про це повідомляє УНН.
Деталі
У своємо дописі в Telegram Коваленко назвав наришкіна "дуже поганим керівником сзр рф".
Бо майбутній розвал росії буде не через те, що "хтось на Заході хоче расчлєніть", як він каже. А через таких наришкіних, патрушевих, шойгу, герасимових і путіних, які заклали економічну та соціальну міну під росію. І вона вибухне парадом рухів нацменшин з їх подальшим бажанням незалежності республік і пошуком союзників в Центральній Азії, в Європі, в Китаї і не тільки
Він спрогнозував, що це станеться, як тільки путін "остаточно доб‘є війною силовий апарат, що забезпечує репресивний контроль".
"Це роки, але з такими темпами, я можу ще побачити це все", - додав Коваленко.
Контекст
Директор служби зовнішньої розвідки росії сергій наришкін заявив, що в разі агресії з боку Північноатлантичного альянсу проти "союзної держави" шкоди буде завдано, "безумовно, усьому блоку НАТО".
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