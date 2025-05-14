"Вибухне парадом рухів нацменшин": в РНБО прокоментували заяву наришкіна про спроби "розвалити" рф

Керівник Центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки і оборони України (ЦПД) Андрій Коваленко прокоментував заяву директора служби зовнішньої розвідки рф (сзр рф) сергія наришкіна про загрозу розпаду росії. Про це повідомляє УНН.

У своємо дописі в Telegram Коваленко назвав наришкіна "дуже поганим керівником сзр рф".

Бо майбутній розвал росії буде не через те, що "хтось на Заході хоче расчлєніть", як він каже. А через таких наришкіних, патрушевих, шойгу, герасимових і путіних, які заклали економічну та соціальну міну під росію. І вона вибухне парадом рухів нацменшин з їх подальшим бажанням незалежності республік і пошуком союзників в Центральній Азії, в Європі, в Китаї і не тільки