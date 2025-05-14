Генсекретарь ООН: нарушение международного права в отношении Украины приведет к хаосу в мире

$41.500.04
46.090.07
ukenru
Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ
14:42 • 864 просмотра

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

13:55 • 15670 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Эксклюзив
13:50 • 14044 просмотра

“Хочет расширить полномочия до небес”: Янченко объяснила, почему глава АРМА Дума сопротивляется реформе

13:18 • 14450 просмотра

Совет Европы дал старт созданию Специального трибунала по агрессии рф против Украины

12:09 • 43809 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

Эксклюзив
14 мая, 07:33 • 45070 просмотра

Агрессивное поведение среди подростков: психологиня рассказала о причинах и дала рекомендации родителям

Эксклюзив
14 мая, 07:17 • 68338 просмотра

Биткоин - это индикатор финансовой и политической конъюнктуры. Финтех-эксперт рассказала, почему выросла крипта

14 мая, 05:56 • 60967 просмотра

Зеленский о возможной продолжительности войны: не десять лет

14 мая, 05:00 • 66593 просмотра

Финал Кубка Украины: "Динамо" против "Шахтера" - где смотреть, фаворит, настроения команд

14 мая, 04:00 • 152392 просмотра

Стартует НМТ-2025: как будет проходить и когда объявят результаты

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.1м/с
26%
745мм
Популярные новости

Сибига едет в Турцию для переговоров о достижении мира

14 мая, 05:20 • 76576 просмотра

Роберт Де Ниро призвал к протесту против Трампа на открытии Каннского кинофестиваля

14 мая, 06:55 • 34043 просмотра

Дружба на миллионы или откуда у народного депутата Копытина новенький "крузак"

14 мая, 08:02 • 80069 просмотра

Кто "слил" дела НАБУ? Международный аудит выявил провалы внутреннего контроля и влияние на дело Углавы

09:07 • 65773 просмотра

Опыт малой приватизации на примере Винницкого института землеустройства: нестыковки и победитель с "душком"

09:23 • 61607 просмотра
публикации

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

13:55 • 15707 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

12:09 • 43842 просмотра

Опыт малой приватизации на примере Винницкого института землеустройства: нестыковки и победитель с "душком"

09:23 • 62225 просмотра

Кто "слил" дела НАБУ? Международный аудит выявил провалы внутреннего контроля и влияние на дело Углавы

09:07 • 66379 просмотра

Дружба на миллионы или откуда у народного депутата Копытина новенький "крузак"

14 мая, 08:02 • 80660 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян появилась на судебном заседании в Париже в бриллиантах на миллионы долларов

14:08 • 4778 просмотра

Евровидение 2025: кто попадет в ТОП-5 – прогнозы букмекеров

11:12 • 17503 просмотра

Как спасти перезрелые бананы: три простых рецепта

09:18 • 22512 просмотра

Роберт Де Ниро призвал к протесту против Трампа на открытии Каннского кинофестиваля

14 мая, 06:55 • 34457 просмотра

Блогерки Мандзюк и Алхим собираются вместе поехать к военным на курское направление: что известно

13 мая, 16:52 • 59141 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

Генсекретарь ООН: нарушение международного права в отношении Украины приведет к хаосу в мире

Киев • УНН

 • 2124 просмотра

Генсек ООН заявил, что отказ от международного права в отношении Украины будет иметь глобальные последствия. Писториус добавил, что нет признаков готовности путина к прекращению огня.

Генсекретарь ООН: нарушение международного права в отношении Украины приведет к хаосу в мире

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что отказ от соблюдения международного права в вопросе Украины может иметь глобальные последствия. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, по словам Гутерриша, неспособность достичь справедливого мира, предусматривающего территориальную целостность Украины, подорвет международное право и повлечет хаос во всем мире.

В такой момент крайне важно, чтобы международное право победило

- сказал он на конференции в Берлине, посвященной миротворческим операциям ООН.

В противном случае мы прокладываем путь хаосу во всем мире

- добавил он.

По информации Reuters, министр обороны Германии Борис Писториус добавил, что нет никаких признаков того, что путин серьезно рассматривает возможность прекращения огня.

Напомним

Ранее верховная представительница Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас заявила, что ЕС приветствует усилия, направленные на достижение всеобъемлющего, справедливого и длительного мира в Украине, основанного на принципах Устава ООН и международного права.

Алина Волянская

Алина Волянская

ВойнаполитикаНовости Мира
Brent
$66.38
Bitcoin
$103,923.70
S&P 500
$5,892.33
Tesla
$340.80
Газ TTF
$34.49
Золото
$3,195.15
Ethereum
$2,604.33