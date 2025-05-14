Генсекретарь ООН: нарушение международного права в отношении Украины приведет к хаосу в мире

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что отказ от соблюдения международного права в вопросе Украины может иметь глобальные последствия. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, по словам Гутерриша, неспособность достичь справедливого мира, предусматривающего территориальную целостность Украины, подорвет международное право и повлечет хаос во всем мире.

В такой момент крайне важно, чтобы международное право победило - сказал он на конференции в Берлине, посвященной миротворческим операциям ООН.

В противном случае мы прокладываем путь хаосу во всем мире - добавил он.

По информации Reuters, министр обороны Германии Борис Писториус добавил, что нет никаких признаков того, что путин серьезно рассматривает возможность прекращения огня.

Напомним

Ранее верховная представительница Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас заявила, что ЕС приветствует усилия, направленные на достижение всеобъемлющего, справедливого и длительного мира в Украине, основанного на принципах Устава ООН и международного права.