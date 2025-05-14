Генсекретар ООН: порушення міжнародного права щодо України призведе до хаосу у світі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив, що відмова від дотримання міжнародного права у питанні України може мати глобальні наслідки. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, за словами Гутерріша, нездатність досягти справедливого миру, що передбачає територіальну цілісність України, підірве міжнародне право і спричинить хаос у всьому світі.

У такий момент вкрай важливо, щоб міжнародне право перемогло - сказав він на конференції в Берліні, присвяченій миротворчим операціям ООН.

В іншому разі ми прокладаємо шлях хаосу в усьому світі - додав він.

За інформацією Reuters, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус додав, що немає жодних ознак того, путін серйозно розглядає можливість припинення вогню.

Нагадаємо

Раніше верховна представниця Європейського союзу з закордонних справ Кая Каллас заявила, що ЄС вітає зусилля, спрямовані на досягнення всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру в Україні, що ґрунтується на принципах Статуту ООН та міжнародного права.