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Генсекретар ООН: порушення міжнародного права щодо України призведе до хаосу у світі

Київ • УНН

 • 2106 перегляди

Генсек ООН заявив, що відмова від міжнародного права щодо України матиме глобальні наслідки. Пісторіус додав, що немає ознак готовності путіна до припинення вогню.

Генсекретар ООН: порушення міжнародного права щодо України призведе до хаосу у світі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив, що відмова від дотримання міжнародного права у питанні України може мати глобальні наслідки. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, за словами Гутерріша, нездатність досягти справедливого миру, що передбачає територіальну цілісність України, підірве міжнародне право і спричинить хаос у всьому світі.

У такий момент вкрай важливо, щоб міжнародне право перемогло

- сказав він на конференції в Берліні, присвяченій миротворчим операціям ООН.

В іншому разі ми прокладаємо шлях хаосу в усьому світі

- додав він.

За інформацією Reuters, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус додав, що немає жодних ознак того, путін серйозно розглядає можливість припинення вогню.

Нагадаємо

Раніше верховна представниця Європейського союзу з закордонних справ Кая Каллас заявила, що ЄС вітає зусилля, спрямовані на досягнення всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру в Україні, що ґрунтується на принципах Статуту ООН та міжнародного права.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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