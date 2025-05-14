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Совет Европы дал старт созданию Специального трибунала по агрессии рф против Украины

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Начался процесс создания Специального трибунала по российской агрессии против Украины. Генсеку Совета Европы поручено возглавить этот процесс.

Совет Европы дал старт созданию Специального трибунала по агрессии рф против Украины

В среду, 14 мая, начался процесс создания Специального трибунала по российской агрессии против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы, передает УНН.

Детали

В Совете Европы заявили, что Комитет министров подтвердил свою непоколебимую приверженность Украине на ее пути к справедливости и восстановлению. Для этого начинается процесс создания Специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии россии против Украины.

В связи с этим Генеральному секретарю Совета Европы Алену Берсе поручили возглавить этот процесс. Далее пакет документов по трибуналу должен получить юридическое одобрение в Страсбурге – после этого Украина и Совет Европы должны подписать соглашение о создании Специального трибунала как международной организации, а также устав трибунала.

Напомним

Почти 39 государств официально поддержали создание специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины. Позже к этому трибуналу присоединилась и Северная Македония.

В самой россии заявили, что не будут на это реагировать. Об этом сказал пресс-секретарь путина дмитрий песков.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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