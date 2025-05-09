Близько 40 країн підтримали створення спецтрибуналу щодо злочину агресії рф – ОП

Маже 39 держав (Core Group) офіційно підтримали створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України. 13–14 травня на засіданні Комітету міністрів Ради Європи розпочнеться формальний процес створення спеціального трибуналу. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.

У День Європи міжнародна коаліція 39 держав (Core Group) офіційно підтримала створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що засідання Core Group відбулося у Львові за участю Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Високої представниці Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каї Каллас, єврокомісара Майкла Макграта, представників Ради Європи та міністрів закордонних справ держав – учасниць Core Group.

Захід модерувала заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра, яка координувала юридичну роботу щодо створення cпецтрибуналу.

Президент Володимир Зеленський і Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе звернулися до учасників заходу у відеоформаті.

Ми всі розуміємо, що попереду багато роботи – і політичної, і юридичної. Ми всі розуміємо, наскільки складно привести воєнних злочинців до зали суду. Але ми вже обрали цей шлях. Росія буде притягнута до відповідальності за цю війну. Це моральний обов’язок Європи й кожного у світі, хто цінує людське життя – наголосив Зеленський.

Зазначається, що понад два роки юридичні команди держав – учасниць Core Group працювали над усуненням прогалини в міжнародному праві щодо відповідальності за злочин агресії проти України. У результаті скоординованої роботи були підготовлені проєкти установчих документів, необхідних для створення спеціального трибуналу.

Наступним кроком стане засідання Комітету міністрів Ради Європи, що відбудеться 13–14 травня в Люксембурзі. На ньому розпочнеться формальний процес створення спеціального трибуналу - інформує ОП.

Доповнення

Міністри закордонних справ та інші представники держав-учасниць Коаліції держав зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України схвалили створення спецтрибуналу, посилаючись на Резолюцію Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй щодо агресії проти України та Віденсько-Ризьку заяву Коаліції держав від 22 листопада 2024 року.

Премєр-міністр Шмигаль заявляв, що відбувається неухильний процес наближення до старту роботи спецтрибуналу для вищих посадових осіб росії, які віддавали злочинні накази.