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Неухильно наближаємося до старту роботи спецтрибуналу для рф - прем'єр

Київ • УНН

 • 1158 перегляди

Прем'єр-міністр Шмигаль заявив про наближення старту спецтрибуналу для російських посадовців, які віддавали злочинні накази. Формування трибуналу в межах Ради Європи розпочнеться незабаром.

Неухильно наближаємося до старту роботи спецтрибуналу для рф - прем'єр

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що відбувається неухильний процес наближення до старту роботи спецтрибуналу для вищих посадових осіб росії, які віддавали злочинні накази.

Про це він сказав під час пресконференції, передає УНН.

Ми неухильно наближаємося до старту роботи спецтрибуналу для вищих посадових осіб росії, які віддавали злочинні накази. Країни-коаліції провели велику юридичну підготовку… Сам процес формування та запуску спеціального трибуналу в межах Ради Європи розпочнеться незабаром. Винні у злочині агресії обов’язково будуть покарані

- заявив Шмигаль. 

Доповнення

Міністри закордонних справ та інші представники держав-учасниць Коаліції держав зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України схвалили створення спецтрибуналу, посилаючись на Резолюцію Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй щодо агресії проти України та Віденсько-Ризьку заяву Коаліції держав від 22 листопада 2024 року.

Наступного тижня на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі буде зроблено наступний крок на шляху до формалізації створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це йдеться в львівській заяві Коаліції держав зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України в рамках Ради Європи. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Рада Європи
Організація Об'єднаних Націй
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