Неуклонно приближаемся к старту работы спецтрибунала для рф - премьер

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что происходит неуклонный процесс приближения к старту работы спецтрибунала для высших должностных лиц россии, отдававших преступные приказы.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает УНН.

Мы неуклонно приближаемся к старту работы спецтрибунала для высших должностных лиц россии, отдавших преступные приказы. Страны-коалиции провели большую юридическую подготовку… Сам процесс формирования и запуска специального трибунала в рамках Совета Европы начнется в скором времени. Виновные в преступлении агрессии обязательно будут наказаны - заявил Шмыгаль.

Дополнение

Министры иностранных дел и другие представители государств-участниц Коалиции государств по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины одобрили создание спецтрибунала, ссылаясь на Резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по агрессии против Украины и Венско-Рижское заявление Коалиции государств от 22 ноября 2024 года.

На следующей неделе на заседании Комитета министров Совета Европы в Люксембурге будет сделан следующий шаг на пути к формализации создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Об этом говорится во львовском заявлении Коалиции государств по созданию спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины в рамках Совета Европы.