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Около 40 стран поддержали создание спецтрибунала по преступлению агрессии рф – ОП

Киев • УНН

 • 1434 просмотра

Международная коалиция из 39 государств официально поддержала создание специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины. Формальный процесс начнется 13-14 мая.

Около 40 стран поддержали создание спецтрибунала по преступлению агрессии рф – ОП

Около 39 государств (Core Group) официально поддержали создание специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины. 13–14 мая на заседании Комитета министров Совета Европы начнется формальный процесс создания специального трибунала. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

В День Европы международная коалиция 39 государств (Core Group) официально поддержала создание специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины 

- говорится в сообщении.

Сообщается, что заседание Core Group состоялось во Львове с участием Премьер-министра Дениса Шмыгаля, Высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, еврокомиссара Майкла Макграта, представителей Совета Европы и министров иностранных дел государств – участниц Core Group.

Мероприятие модерировала заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая, которая координировала юридическую работу по созданию спецтрибунала.

Президент Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе обратились к участникам мероприятия в видеоформате.

Мы все понимаем, что впереди много работы – и политической, и юридической. Мы все понимаем, насколько сложно привести военных преступников в зал суда. Но мы уже выбрали этот путь. Россия будет привлечена к ответственности за эту войну. Это моральный долг Европы и каждого в мире, кто ценит человеческую жизнь 

– подчеркнул Зеленский.

Отмечается, что более двух лет юридические команды государств – участниц Core Group работали над устранением пробела в международном праве об ответственности за преступление агрессии против Украины. В результате скоординированной работы были подготовлены проекты учредительных документов, необходимых для создания специального трибунала.

Следующим шагом станет заседание Комитета министров Совета Европы, которое состоится 13–14 мая в Люксембурге. На нем начнется формальный процесс создания специального трибунала 

- информирует ОП.

Дополнение

Министры иностранных дел и другие представители государств-участниц Коалиции государств по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины одобрили создание спецтрибунала, ссылаясь на Резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по агрессии против Украины и Венско-Рижское заявление Коалиции государств от 22 ноября 2024 года.

Премьер-министр Шмыгаль заявлял, что происходит неуклонный процесс приближения к старту работы спецтрибунала для высших должностных лиц россии, отдававших преступные приказы.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Совет Европы
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Владимир Зеленский
Украина
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