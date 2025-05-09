Около 40 стран поддержали создание спецтрибунала по преступлению агрессии рф – ОП

Около 39 государств (Core Group) официально поддержали создание специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины. 13–14 мая на заседании Комитета министров Совета Европы начнется формальный процесс создания специального трибунала. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Сообщается, что заседание Core Group состоялось во Львове с участием Премьер-министра Дениса Шмыгаля, Высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, еврокомиссара Майкла Макграта, представителей Совета Европы и министров иностранных дел государств – участниц Core Group.

Мероприятие модерировала заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая, которая координировала юридическую работу по созданию спецтрибунала.

Президент Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе обратились к участникам мероприятия в видеоформате.

Мы все понимаем, что впереди много работы – и политической, и юридической. Мы все понимаем, насколько сложно привести военных преступников в зал суда. Но мы уже выбрали этот путь. Россия будет привлечена к ответственности за эту войну. Это моральный долг Европы и каждого в мире, кто ценит человеческую жизнь