Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України

У середу, 14 травня, розпочався процес створення Спеціального трибуналу щодо російської агресії проти України. Про це повідомляє пресслужба Ради Європи, передає УНН.

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У Раді Європи заявили, що Комітет міністрів підтвердив свою непохитну прихильність Україні на її шляху до справедливості та відновлення. Для цього розпочинається процес створення Спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії росії проти України.

У зв’язку з цим Генеральному секретарю Ради Європи Алену Берсе доручили очолити цей процес. Далі пакет документів щодо трибуналу має отримати юридичне схвалення у Страсбурзі – після цього Україна і Рада Європи мають підписати угоду про створення Спеціального трибуналу як міжнародної організації, а також статут трибуналу.

Нагадаємо

Майже 39 держав офіційно підтримали створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України. Пізніше до цього трибуналу приєдналась і Північна Македонія.

У самій росії заявили, що не будуть на це реагувати. Про це сказав речник путіна дмитро пєсков.