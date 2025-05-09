"Не реагуємо на це": кремль про плани Євросоюзу створити спецтрибунал для рф

Прес-секретар диктатора рф путіна дмитро пєсков заявив, що в кремлі не реагують на плани Євросоюзу створити спецтрибунал за воєнні злочини агресії, скоєні представниками росії проти України. Про це УНН повідомляє з посиланням на російські "ЗМІ".

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пєсков заявив, що в кремлі не має наміру реагувати на бажання деяких країн Євросоюзу заснувати антиросійський трибунал.

Ми не реагуємо на це - сказав він.

Неухильно наближаємося до старту роботи спецтрибуналу для рф - прем'єр

Доповнення

Міністри закордонних справ та інші представники держав-учасниць Коаліції держав зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України схвалили створення спецтрибуналу, посилаючись на Резолюцію Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй щодо агресії проти України та Віденсько-Ризьку заяву Коаліції держав від 22 листопада 2024 року.

Наступного тижня на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі буде зроблено наступний крок на шляху до формалізації створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це йдеться у львівській заяві Коаліції держав зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України в рамках Ради Європи.