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"Не реагируем на это": кремль о планах Евросоюза создать спецтрибунал для рф

Киев • УНН

 • 670 просмотра

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены реагировать на планы ЕС по созданию спецтрибунала по военным преступлениям РФ в Украине. Коалиция государств одобрила создание трибунала.

"Не реагируем на это": кремль о планах Евросоюза создать спецтрибунал для рф

Пресс-секретарь диктатора рф путина дмитрий песков заявил, что в кремле не реагируют на планы Евросоюза создать спецтрибунал за военные преступления агрессии, совершенные представителями россии против Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

песков заявил, что в кремле не намерен реагировать на желание некоторых стран Евросоюза учредить антироссийский трибунал.

Мы не реагируем на это

- сказал он.

Неуклонно приближаемся к старту работы спецтрибунала для рф - премьер09.05.2025, 14:57 • 1848 просмотров

Дополнение

Министры иностранных дел и другие представители государств-участниц Коалиции государств по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины одобрили создание спецтрибунала, ссылаясь на Резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по агрессии против Украины и Венско-Рижское заявление Коалиции государств от 22 ноября 2024 года.

На следующей неделе на заседании Комитета министров Совета Европы в Люксембурге будет сделан следующий шаг на пути к формализации создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Об этом говорится во львовском заявлении Коалиции государств по созданию спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины в рамках Совета Европы.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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