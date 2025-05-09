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Спецтрибунал для рф: коалиция предоставила политическое одобрение, что дальше

Киев • УНН

 • 6384 просмотра

На заседании Комитета министров Совета Европы будет сделан шаг к формализации трибунала. Завершена техническая работа над проектами правовых инструментов.

Спецтрибунал для рф: коалиция предоставила политическое одобрение, что дальше

На следующей неделе на заседании Комитета министров Совета Европы в Люксембурге будет сделан следующий шаг на пути к формализации создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Об этом говорится во львовском заявлении Коалиции государств по созданию спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины в рамках Совета Европы, которое опубликовал МИД, передает УНН.

Те из нас, кто представляют государства-участники Совета Европы, с нетерпением ожидаем заседания Комитета министров Совета Европы в Люксембурге 13-14 мая 2025 года, которое станет следующим шагом на пути к формализации создания Специального трибунала в рамках Совета Европы

- говорится в заявлении.

Также в заявлении сообщается о завершении технической работы над проектами правовых инструментов, необходимых для создания спецтрибунала.

Мы приветствуем завершение технической работы над проектами правовых инструментов, необходимых для создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в рамках Совета Европы. Мы подтверждаем критическую важность Специального трибунала в осуществлении правосудия путем привлечения к ответственности тех, кто несет наибольшую ответственность за это тягчайшее международное преступление, совершенное против Украины

- сказано в заявлении.

В заявлении отмечается, что министры иностранных дел и другие представители государств-участников коалиции подчеркивают, что после создания специальный трибунал, в соответствии со своим Уставом, будет осуществлять судопроизводство в полном уважении к международному праву и правам человека с целью обеспечения ответственности за преступление агрессии и укрепления международного правопорядка.

Министры иностранных дел и другие представители государств-участников Коалиции государств по созданию спецтрибунала также подчеркнули, что подтверждают свою неизменную приверженность процессу создания спецтрибунала, скорейшему началу его деятельности и поддержке его эффективного функционирования.

"С целью расширения международной поддержки Специального трибунала призываем другие государства и международные организации присоединиться к нашим усилиям и активно содействовать деятельности Специального трибунала", - говорится в заявлении.

Также стороны в заявлении подчеркнули центральную роль Совета Европы в создании спецтрибунала и признали значительный вклад Еврокомиссии и Европейской службы внешней деятельности, включая их работу над проектом соглашения между Украиной и Советом Европы об учреждении специального трибунала, проектом Устава специального трибунала и проектом расширенного частичного соглашения, определяющего условия поддержки специального трибунала, включая его финансирование и другие административные аспекты.

Дополнение

Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявляла, что Украина и ЕС 9 мая объявят о создании специального трибунала, целью которого будет преследование кремлевского лидера владимира путина и других российских чиновников за организацию вторжения в Украину.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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