Північна Македонія приєдналась до ініціативи зі створення "трибуналу для путіна"
Київ • УНН
Північна Македонія приєдналася до ініціативи створення спецтрибуналу в Гаазі для покарання керівництва рф за воєнні злочини в Україні. Країна закликала до припинення вогню.
Північна Македонія приєдналася до ініціативи щодо створення спеціального суду в Гаазі, який створюється з метою притягнення до відповідальності вищого військового та політичного керівництва росії за воєнні злочини, скоєні в Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Північної Македонії Тімчо Муцунський, інформує УНН.
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Він зазначив, що на запрошення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас він відвідав Львів.
Під час зустрічей було підтверджено тверду підтримку України, її суверенітету та територіальної цілісності, а також ініціативи щодо встановлення правової відповідальності за акти агресії
Він зазначив, що підтвердив принципову підтримку Північної Македонії рішення про створення спецтрибуналу і закликав до "негайного та безумовного припинення вогню з боку росії та до спільної відданості досягненню справедливого та сталого миру".
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Північна Македонія стала єдиною країною із регіону Західних Балкан, що взяла участь у зустрічі у Львові, де було ухвалене рішення про створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії росії проти України.
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