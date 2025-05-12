Північна Македонія приєдналась до ініціативи зі створення "трибуналу для путіна"

Північна Македонія приєдналася до ініціативи щодо створення спеціального суду в Гаазі, який створюється з метою притягнення до відповідальності вищого військового та політичного керівництва росії за воєнні злочини, скоєні в Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Північної Македонії Тімчо Муцунський, інформує УНН.

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Він зазначив, що на запрошення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас він відвідав Львів.

Під час зустрічей було підтверджено тверду підтримку України, її суверенітету та територіальної цілісності, а також ініціативи щодо встановлення правової відповідальності за акти агресії - написав Муцунський.

Він зазначив, що підтвердив принципову підтримку Північної Македонії рішення про створення спецтрибуналу і закликав до "негайного та безумовного припинення вогню з боку росії та до спільної відданості досягненню справедливого та сталого миру".

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Північна Македонія стала єдиною країною із регіону Західних Балкан, що взяла участь у зустрічі у Львові, де було ухвалене рішення про створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії росії проти України.

Неухильно наближаємося до старту роботи спецтрибуналу для рф - прем'єр

Нагадаємо

У п'ятницю, 9 травня 2025 року Міжнародна коаліція з 39 держав офіційно підтримала створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України. Формальний процес розпочнеться 13-14 травня.

Наступного тижня на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі буде зроблено наступний крок на шляху до формалізації створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Прес-секретар диктатора рф путіна дмитро пєсков заявив, що в кремлі не реагують на плани Євросоюзу створити спецтрибунал за воєнні злочини агресії, скоєні представниками росії проти України.

Єрмак: створення Спецтрибуналу за злочин агресії проти України це більше, ніж політична заява