Єрмак: створення Спецтрибуналу за злочин агресії проти України це більше, ніж політична заява
Київ • УНН
Андрій Єрмак заявив, що створення Спеціального трибуналу є підтвердженням верховенства права. Коаліція з 39 країн підтримала створення трибуналу щодо агресії рф.
Керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак вважає, що створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, вчиненої росією проти України, є підтвердженням того, що міжнародне право стоїть вище за право сили, передає УНН.
Сьогодні міжнародна Коаліція держав зробила історичний крок - офіційно підтримала створення Спеціального трибуналу за злочин агресії проти України. Це більше ніж політична заява - це підтвердження того, що міжнародне право стоїть вище за право сили
Він зазначив, що це рішення має глобальне значення. Воно повертає справедливість як ключову умову безпеки. Адже безкарність породжує нову агресію. А покарання - зупиняє її, наголосив він.
Ми щиро вдячні кожній країні, яка стала на бік справедливості. Це не лише підтримка України - це внесок у світ, де кордони шанують, народи захищають, а мир має юридичну основу
За його словами, Україна не зупиниться, доки не буде встановлена правда. "Ми продовжуємо рух вперед. Бо лише через справедливість можливий мир - справжній, стійкий і довговічний. І сьогодні світ чітко заявив: саме такого миру він прагне для України", - резюмував Андрій Єрмак.
Нагадаємо
У п'ятницю, 09 травня 2025 року Міжнародна коаліція з 39 держав офіційно підтримала створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України. Формальний процес розпочнеться 13-14 травня.
Наступного тижня на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі буде зроблено наступний крок на шляху до формалізації створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
Прес-секретар диктатора рф путіна дмитро пєсков заявив, що в кремлі не реагують на плани Євросоюзу створити спецтрибунал за воєнні злочини агресії, скоєні представниками росії проти України.
Рубіо, Віткофф та Келлог провели телефонну розмову з ОП: йшлося про припинення вогню09.05.25, 20:38 • 13232 перегляди