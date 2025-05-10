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Єрмак: створення Спецтрибуналу за злочин агресії проти України це більше, ніж політична заява

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Андрій Єрмак заявив, що створення Спеціального трибуналу є підтвердженням верховенства права. Коаліція з 39 країн підтримала створення трибуналу щодо агресії рф.

Єрмак: створення Спецтрибуналу за злочин агресії проти України це більше, ніж політична заява

Руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак считает, что создание Специального трибунала по преступлению агрессии, совершенной россией против Украины, является подтверждением того, что международное право стоит выше права силы, передает УНН.

Сегодня международная Коалиция государств сделала исторический шаг - официально поддержала создание Специального трибунала за преступление агрессии против Украины. Это больше чем политическое заявление - это подтверждение того, что международное право стоит выше права силы

- написал Андрей Ермак в своем Telegram-канале в пятницу, 09 мая в 23:02.

Он отметил, что это решение имеет глобальное значение. Оно возвращает справедливость как ключевое условие безопасности. Ведь безнаказанность порождает новую агрессию. А наказание - останавливает ее, подчеркнул он.

Мы искренне благодарны каждой стране, которая встала на сторону справедливости. Это не только поддержка Украины - это вклад в мир, где границы уважают, народы защищают, а мир имеет юридическую основу

- подчеркнул руководитель ОП.

По его словам, Украина не остановится, пока не будет установлена правда. "Мы продолжаем движение вперед. Потому что только через справедливость возможен мир - настоящий, устойчивый и долговечный. И сегодня мир четко заявил: именно такого мира он стремится для Украины", - резюмировал Андрей Ермак.

Напомним

В пятницу, 09 мая 2025 года Международная коалиция из 39 государств официально поддержала создание специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины. Формальный процесс начнется 13-14 мая.

На следующей неделе на заседании Комитета министров Совета Европы в Люксембурге будет сделан следующий шаг на пути к формализации создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Пресс-секретарь диктатора рф путина дмитрий песков заявил, что в кремле не реагируют на планы Евросоюза создать спецтрибунал за военные преступления агрессии, совершенные представителями россии против Украины.

Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня09.05.25, 20:38 • 13041 просмотр

Вита Зеленецкая

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