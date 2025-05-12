Северная Македония присоединилась к инициативе по созданию "трибунала для путина"
Киев • УНН
Северная Македония присоединилась к инициативе создания спецтрибунала в Гааге для наказания руководства рф за военные преступления в Украине. Страна призвала к прекращению огня.
Северная Македония присоединилась к инициативе по созданию специального суда в Гааге, который создается с целью привлечения к ответственности высшего военного и политического руководства россии за военные преступления, совершенные в Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешней торговли Северной Македонии Тимчо Муцунский, информирует УНН.
Детали
Он отметил, что по приглашению министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас он посетил Львов.
Во время встреч была подтверждена твердая поддержка Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, а также инициативы по установлению правовой ответственности за акты агрессии
Он отметил, что подтвердил принципиальную поддержку Северной Македонии решения о создании спецтрибунала и призвал к "немедленному и безоговорочному прекращению огня со стороны россии и к общей приверженности достижению справедливого и устойчивого мира".
Дополнительно
Северная Македония стала единственной страной из региона Западных Балкан, принявшей участие во встрече во Львове, где было принято решение о создании специального трибунала для расследования преступления агрессии россии против Украины.
Неуклонно приближаемся к старту работы спецтрибунала для рф - премьер09.05.25, 14:57 • 2807 просмотров
Напомним
В пятницу, 9 мая 2025 года Международная коалиция из 39 государств официально поддержала создание специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины. Формальный процесс начнется 13-14 мая.
На следующей неделе на заседании Комитета министров Совета Европы в Люксембурге будет сделан следующий шаг на пути к формализации создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.
Пресс-секретарь диктатора рф путина дмитрий песков заявил, что в кремле не реагируют на планы Евросоюза создать спецтрибунал за военные преступления агрессии, совершенные представителями россии против Украины.
Єрмак: створення Спецтрибуналу за злочин агресії проти України це більше, ніж політична заява10.05.25, 01:42 • 3369 просмотров